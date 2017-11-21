Владыко Красноярский и Ачинский запретил фотосъемку в храме
По мнению митрополита Пантелеймона, современная культура не дает ничего человеку духовного развития, морального, нравственного.
По мнению митрополита Пантелеймона, современная культура не дает ничего человеку духовного развития, морального, нравственного.
Митрополит Красноярский и Ачинский после Литургии в храме великомученика Георгия Победоносца в краевом госпитале для ветеранов войн, обратился к верующим с проповедью, в которой отметил, что в храме не должно быть ничего лишнего, в том числе не стоит делать фотосъёмку, дабы не нарушать благодати.
Текст проповеди был опубликован на официальном сайте епархии. В частности, в тексте говориться, что «современная культура — греховная, потому что преступная. Она не дает человеку духовного развития, морального, нравственного, не сохраняет его в рамках и нормах Спасения. А предлагает нормы разрушения тела и души, лишая твердости ума».
Телефон Владыко назвал вещью нужной, но для того, чтобы звонить близким или в больницу, но не в храме. По его мнению, в храме не должно быть ничего лишнего, например, фотографий птицы, человека, природы — только «лампады и свечи — для нашей души и молитвы. Наше покаяние — наша надежда. А всё, что чуждое, разрушает благодать».
Предупредил, что фотосъемку можно делать только для духовных целей, с благословения священника.