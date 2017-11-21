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06:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Владыко Красноярский и Ачинский запретил фотосъемку в храме

По мнению митрополита Пантелеймона, современная культура не дает ничего человеку духовного развития, морального, нравственного.

Митрополит Красноярский и Ачинский после Литургии в храме великомученика Георгия Победоносца в краевом госпитале для ветеранов войн, обратился к верующим с проповедью, в которой отметил, что в храме не должно быть ничего лишнего, в том числе не стоит делать фотосъёмку, дабы не нарушать благодати.

Текст проповеди был опубликован на официальном сайте епархии. В частности, в тексте говориться, что «современная культура — греховная, потому что преступная. Она не дает человеку духовного развития, морального, нравственного, не сохраняет его в рамках и нормах Спасения. А предлагает нормы разрушения тела и души, лишая твердости ума».

Телефон Владыко назвал вещью нужной, но для того, чтобы звонить близким или в больницу, но не в храме. По его мнению, в храме не должно быть ничего лишнего, например, фотографий птицы, человека, природы — только «лампады и свечи — для нашей души и молитвы. Наше покаяние — наша надежда. А всё, что чуждое, разрушает благодать».

Предупредил, что фотосъемку можно делать только для духовных целей, с благословения священника.

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