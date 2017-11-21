В Иркутске устраняют последствия аварии на сети холодного водоснабжения
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Повреждение водопровода, который обеспечивает холодной водой жилые дома частного сектора и административные здания, произошло в ночь на 21 ноября 2017 года на ул. Трактовой в Ленинском округе.
На месте аварии работают сотрудники МКУ «Безопасный город», МУП «Водоканал», МУП «Иркутскавтодор», ГИБДД, МЧС России по Иркутской области, администрации Ленинского округа. МУП «Водоканал» организовало подвоз воды, котельная работает на резервном источнике. На восстановительных работах задействовано более 20 человек и 10 единиц техники.
«В настоящее время холодное водоснабжение переведено на резервную линию, вода поступает в дома. Горячее водоснабжение и подача тепла осуществляется в штатном режиме», — отметила Елена Федорова.