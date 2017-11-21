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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Западный циклон принесет снегопады в Хабаровский край

Синоптики: высокие температуры и выпадение осадков сохранятся только на один день.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 65% 765 мм рт. ст. 3 м/с

Завтра 22 ноября с Запада на территорию Хабаровского края придет циклон. На большей части региона пройдут осадки в виде снега: умеренного (от 2 до 5 миллиметров за сутки) на окраинах региона и слабого (1−2 миллиметра за сутки) в южных и центральных районах края. По данным синоптиков, в северных районах никакого снегопада не будет.

— Циклон принесет с собой теплые воздушные массы, поэтому уже завтра дневные температуры в южных и центральных районах региона будет от -1 до -8, — рассказала Светлана Агеева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточного УГМС». -В северных районах сохранятся морозы и низкие температуры: днем от минус десяти. После прохождения циклона к нам снова вернутся холодные воздушные массы. Ночные температуры понизятся -27 градусов, а дневные до -18. Такая погода сохранится до конца недели.

Специалист добавила, что следующий циклон может прийти в регион только на следующей неделе.

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