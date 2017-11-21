На карантин могут закрыть южноуральские школы из-за пневмонии

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Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидемического порога на 6%. Однако тревогу специалистов вызывает продолжающийся рост заболеваемости пневмонией. Зарегистрировано уже 417 случаев, что выше уровня прошлой недели на 5%. В связи с этим главный санитарный врач региона распорядился усилить профилактические мероприятия в школах и социальных учреждениях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Кроме того, детским садам предписано при регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ (5 и более случаев) ввести карантин. В школах при отсутствии по причине заболеваемости ОРВИ более 20% детей ввести карантин на срок не менее 7 дней.

«При регистрации случая внебольничной пневмонии немедленно ввести противоэпидемические мероприятий для класса сроком на 10 дней. При регистрации трех и более случаев внебольничной пневмонии в одном классе вводить карантинные мероприятия (закрытие) для класса на срок не менее 10 дней», — говорится в тексте распоряжения Главного санитарного врача региона.