Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана
21 ноября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, кроме запада и востока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
21 ноября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, кроме запада и востока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра. В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Мангистауской областях — местами туман, ветер 15−20 м/с.
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Фактическая погода по республике по состоянию на 9:30 по времени Астаны.