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07:57 (мск), источник: Zakon.kz

Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана

21 ноября на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, кроме запада и востока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 765 мм рт. ст. 2 м/с

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра. В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Мангистауской областях — местами туман, ветер 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман. В Алматы днем 2°, ясно. В Астане -3°, ясно.

Фактическая погода по республике по состоянию на 9:30 по времени Астаны.

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