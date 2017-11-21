Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
06:51 (мск), источник: Newslab.ru

Настроение детей в красноярской школе определяют по камням

Необычную психологическую методику практикуют в общеобразовательном учреждении Советского района.

Источник: РИА "Новости"

В красноярской школе № 147 (ул. Мате Залки, 4а) пользуются необычной методикой для определения психологического состояния учеников, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Психолог общеобразовательного учреждения Ольга Соболева предлагает школьникам рисовать на камнях. Гальку разных форм и размеров для арт-терапии педагог собирает сама на берегу Енисея. На занятиях дети выбирают любой камень и пытаются нарисовать гуашью то, что чувствуют. Творческий процесс обязательно сопровождается легкой расслабляющей музыкой.

«Сама по себе идея арт-терапии неуникальна, но необычная основа для рисования позволяет уйти от шаблонов, ведь всех нас учили работать исключительно с бумагой, а новая незнакомая поверхность позволяет абстрагироваться, правдоподобно выразить эмоции и “своё я”. Здесь нет правильного или неправильного рисунка и цвета, есть только эмоции ребёнка, его мысли и фантазии. Вопреки распространенному мнению, о проблемах могут говорить не только тёмная цветовая гамма. Например, если ребенок рисует опавшие листья — это тоже может говорить о тревожном настроении», — отмечает психолог.

С помощью необычной методики у ребенка можно обнаружить стресс, тревогу и даже выявить предсуицидальное настроение. Рисование на камнях даже стало своеобразной подготовкой детей к экзаменам, ведь в этот период школьники могут сильно волноваться, переживать. Например, в прошлом году накануне экзаменов удалось выявить четыре «тревожных камня». Со всеми учениками провели индивидуальную работу, приглашали родителей, и в итоге дети хорошо сдали экзамены.

Помимо профилактической работы в учреждениях, в Красноярске работает «детская» служба экстренного психологического реагирования. Если школьник испытывает трудности, не знает с кем поделиться, стесняется рассказать о своих проблемах близким людям, нуждается в поддержке, то он может позвонить на горячую линию детской службы экстренного психологического реагирования.

Каждую неделю к специалистам обращаются несколько школьников, среди основных проблем — непонимание со стороны родителей, конфликты с друзьями, депрессии, участие в деструктивных группах в социальных сетях. В случае необходимости подростков приглашают на консультацию в специализированный центр.

Телефоны горячих линий кризисного центра — (391) 292−38−39, 8−923−302−40−25.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лидеры мировой энергетики и нефтегазовой отрасли встретятся в...
Красноярцы могут купить инновационный автомобиль бизнес-класса на...
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Российскую экономику назвали бесперспективной
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
«Спартак» проведет пятый матч в группе Лиги чемпионов
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне? В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что в случае запрета КХЛ на участие игрокам лиги в Олимпиаде возможны санкции в отношении российского хоккея
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь