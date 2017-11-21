Настроение детей в красноярской школе определяют по камням

Источник: РИА "Новости"

В красноярской школе № 147 (ул. Мате Залки, 4а) пользуются необычной методикой для определения психологического состояния учеников, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Психолог общеобразовательного учреждения Ольга Соболева предлагает школьникам рисовать на камнях. Гальку разных форм и размеров для арт-терапии педагог собирает сама на берегу Енисея. На занятиях дети выбирают любой камень и пытаются нарисовать гуашью то, что чувствуют. Творческий процесс обязательно сопровождается легкой расслабляющей музыкой.

«Сама по себе идея арт-терапии неуникальна, но необычная основа для рисования позволяет уйти от шаблонов, ведь всех нас учили работать исключительно с бумагой, а новая незнакомая поверхность позволяет абстрагироваться, правдоподобно выразить эмоции и “своё я”. Здесь нет правильного или неправильного рисунка и цвета, есть только эмоции ребёнка, его мысли и фантазии. Вопреки распространенному мнению, о проблемах могут говорить не только тёмная цветовая гамма. Например, если ребенок рисует опавшие листья — это тоже может говорить о тревожном настроении», — отмечает психолог.

С помощью необычной методики у ребенка можно обнаружить стресс, тревогу и даже выявить предсуицидальное настроение. Рисование на камнях даже стало своеобразной подготовкой детей к экзаменам, ведь в этот период школьники могут сильно волноваться, переживать. Например, в прошлом году накануне экзаменов удалось выявить четыре «тревожных камня». Со всеми учениками провели индивидуальную работу, приглашали родителей, и в итоге дети хорошо сдали экзамены.

Помимо профилактической работы в учреждениях, в Красноярске работает «детская» служба экстренного психологического реагирования. Если школьник испытывает трудности, не знает с кем поделиться, стесняется рассказать о своих проблемах близким людям, нуждается в поддержке, то он может позвонить на горячую линию детской службы экстренного психологического реагирования.

Каждую неделю к специалистам обращаются несколько школьников, среди основных проблем — непонимание со стороны родителей, конфликты с друзьями, депрессии, участие в деструктивных группах в социальных сетях. В случае необходимости подростков приглашают на консультацию в специализированный центр.