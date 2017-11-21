Настроение детей в красноярской школе определяют по камням
Необычную психологическую методику практикуют в общеобразовательном учреждении Советского района.
Необычную психологическую методику практикуют в общеобразовательном учреждении Советского района.
В красноярской школе № 147 (ул. Мате Залки, 4а) пользуются необычной методикой для определения психологического состояния учеников, сообщили в
Психолог общеобразовательного учреждения Ольга Соболева предлагает школьникам рисовать на камнях. Гальку разных форм и размеров для
«Сама по себе идея
С помощью необычной методики у ребенка можно обнаружить стресс, тревогу и даже выявить предсуицидальное настроение. Рисование на камнях даже стало своеобразной подготовкой детей к экзаменам, ведь в этот период школьники могут сильно волноваться, переживать. Например, в прошлом году накануне экзаменов удалось выявить четыре «тревожных камня». Со всеми учениками провели индивидуальную работу, приглашали родителей, и в итоге дети хорошо сдали экзамены.
Помимо профилактической работы в учреждениях, в Красноярске работает «детская» служба экстренного психологического реагирования. Если школьник испытывает трудности, не знает с кем поделиться, стесняется рассказать о своих проблемах близким людям, нуждается в поддержке, то он может позвонить на горячую линию детской службы экстренного психологического реагирования.
Каждую неделю к специалистам обращаются несколько школьников, среди основных проблем — непонимание со стороны родителей, конфликты с друзьями, депрессии, участие в деструктивных группах в социальных сетях. В случае необходимости подростков приглашают на консультацию в специализированный центр.
Телефоны горячих линий кризисного центра — (391) 292−38−39, 8−923−302−40−25.