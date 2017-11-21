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06:54 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске стабилизируется ситуация с заболеваемостью корью

Большого распространения среди горожан инфекция не получила.

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице уровень заболеваемости корью не достиг высоких показателей. Инфекция не получила большого распространения среди хабаровчан и сейчас идёт на спад, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об этом корреспонденту агентства рассказала начальник управления здравоохранения администрации города Татьяна Скорик. По её словам, вопрос находится под контролем, и корь сейчас не распространяется.

«Какой-то непредвиденной или неуправляемой ситуации по кори на сегодняшний день нет. Управление Роспотребнадзора и медицинские учреждения очень оперативно включились в организацию профилактической работы. Управлением здравоохранения было размещено большое количество информационных материалов о защите от кори», — озвучила Татьяна Скорик.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что заболевание в дальневосточную столицу привёз с острова Бали местный житель, который там отдыхал, а уже от него вирус подхватили другие горожане. После этого в краевом управлении Роспотребнадзора увеличили количество вакцины в больницах. Сотрудники участковых поликлиник обходят подшефные жилые дома и предлагают людям в срочном порядке пройти вакцинацию.

«Корь — это очень контагиозное заболевание, поэтому оно чревато тяжёлыми последствиями. У нас в городе этой инфекции не было очень долгие годы. Сейчас прививки осуществлялись в плановом режиме, в основном их получило детское население. Благодаря этому большого распространения инфекция в городе не получила», — добавила Татьяна Скорик.

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