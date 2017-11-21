Перфоманс с водкой в отделении повеселил силовиков Приморья

Находясь в вестибюле и ожидая своей очереди, чтобы попасть на прием к судебному приставу, женщина начала проявлять крайнюю степень нетерпения и вести себя неподобающим образом, не реагируя на замечания сотрудников службы.

Поскольку никаких сомнений у судебных приставов по ОУПДС в том, что гражданка явилась в отдел судебных приставов в нетрезвом состоянии, не возникло, взыскатель была приглашена в кабинет для дачи объяснений и составления протокола.

Однако, начав писать объяснение, посетительница тут же порвала его, вытащила из сумки отрытую бутылку водку и, отхлебнув несколько глотков, продолжила бурное обсуждение сложившейся ситуации.

Судебным приставом по ОУПДС в отношении нетрезвой гражданки были составлены административные протоколы за правонарушения,