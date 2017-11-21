Перфоманс с водкой в отделении повеселил силовиков Приморья
Гражданка Д. пришла на прием в отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Deita. ru со ссылкой на ФССП по Приморью.
Гражданка Д. пришла на прием в отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Deita. ru со ссылкой на ФССП по Приморью.
Находясь в вестибюле и ожидая своей очереди, чтобы попасть на прием к судебному приставу, женщина начала проявлять крайнюю степень нетерпения и вести себя неподобающим образом, не реагируя на замечания сотрудников службы.
Поскольку никаких сомнений у судебных приставов по ОУПДС в том, что гражданка явилась в отдел судебных приставов в нетрезвом состоянии, не возникло, взыскатель была приглашена в кабинет для дачи объяснений и составления протокола.
Однако, начав писать объяснение, посетительница тут же порвала его, вытащила из сумки отрытую бутылку водку и, отхлебнув несколько глотков, продолжила бурное обсуждение сложившейся ситуации.
Судебным приставом по ОУПДС в отношении нетрезвой гражданки были составлены административные протоколы за правонарушения,
Михаил Грач.