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06:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Перфоманс с водкой в отделении повеселил силовиков Приморья

Гражданка Д. пришла на прием в отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Deita. ru со ссылкой на ФССП по Приморью.

Находясь в вестибюле и ожидая своей очереди, чтобы попасть на прием к судебному приставу, женщина начала проявлять крайнюю степень нетерпения и вести себя неподобающим образом, не реагируя на замечания сотрудников службы.

Поскольку никаких сомнений у судебных приставов по ОУПДС в том, что гражданка явилась в отдел судебных приставов в нетрезвом состоянии, не возникло, взыскатель была приглашена в кабинет для дачи объяснений и составления протокола.

Однако, начав писать объяснение, посетительница тут же порвала его, вытащила из сумки отрытую бутылку водку и, отхлебнув несколько глотков, продолжила бурное обсуждение сложившейся ситуации.

Судебным приставом по ОУПДС в отношении нетрезвой гражданки были составлены административные протоколы за правонарушения,

Михаил Грач.

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