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09:14 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидаются дожди и +2 градуса

21 ноября в Казани ожидается облачная погода, днем местами слабые осадки в виде дождя и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 765 мм рт. ст. 2 м/с

Ветер юго-западный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса тепла.

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