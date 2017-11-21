Сегодня в Казани ожидаются дожди и +2 градуса

Сегодня в Казани ожидаются дожди и +2 градуса

21 ноября в Казани ожидается облачная погода, днем местами слабые осадки в виде дождя и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.