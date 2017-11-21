Фестиваль актуального научного кино пройдёт в Иркутске
Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет с 23 ноября по 6 декабря 2017 года в кинотеатре «Художественный» в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 24.
Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет с 23 ноября по 6 декабря 2017 года в кинотеатре «Художественный» в Иркутске по адресу: ул. Карла Маркса, 24.
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Вход на показы фестиваля свободный. Некоторые фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Просветительский проект Дни научного кино создан при поддержке Минобрнауки РФ для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования. Партнеры проекта — Русское географическое общество, СИБУР, РВК, Росатом, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Группа «Т Плюс», Открытый университет Сколково.
Программа фестиваля: 23 ноября, 10.15 — фильм «О Байкале на чистоту», 11.00 — лекция; 24 ноября, 10.15 — фильм «Сквозь кротовую нору»; 27 ноября, 10.15 — фильм «Как устроена вселенная с Константином Хабенским»; 28 ноября, 10.15 — фильм «Вселенная Стивена Хокинга»; 29 ноября, 10.15 — фильм «Джулиан Барбур. Сон основы»; 30 ноября, 10.15 — фильм «Жизнь с бактериями».