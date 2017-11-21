Фестиваль актуального научного кино пройдёт в Иркутске

Как сообщает пресс-служба кинотеатра, его гости увидят 10 документальных фильмов о науке, а 23 ноября после показа фильма «О Байкале на чистоту» они смогут встретиться с участниками съемок картины. На фестивале можно будет познакомиться с жизнью бактерий, узнать все о вселенной с Константином Хабенским и Стивеном Хокингом, побывать на вершине Эвереста, а также увидеть еще много интересного.