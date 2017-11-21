Любителю-астроному из Ирбита удалось снять на видео падение метеора

Житель Ирбита Илья Янковский, который увлекается съемками необычных астрономических явлений в небе над Средним Уралом, записал на видео падение метеора, сообщает во вторник, 21 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Съемки производились в Ирбитском районе в минувшее воскресенье, 19 ноября. По словам Ильи Янковского, светлое вечернее небо позволило увидеть падение в 17.12 по местному времени. «Не удалось установить принадлежность метеора к известным потокам — в настоящее время активны Леониды и Тауриды, они славятся своими яркими болидами, однако их радианты даже близко не совпадают с направлением полета зафиксированного метеора», — рассказал «АиФ-Урал» Илья Янковский.

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Напомним, что в минувшую пятницу жители Урала могли наблюдать при хорошей погоде метеорный поток Леониды, а до этого утром в тот же день Венера, Юпитер и Лена выстроились в равносторонний треугольник. Это явления можно было увидеть через бинокль или объектив.