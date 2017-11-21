В Омске похолодает до -15
Синоптики предупреждают о приближении первых морозов.
Синоптики предупреждают о приближении первых морозов.
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Днем воздух воздух прогреется до +2 градусов. Ночью начнет холодать: столбик термометра опустится до 5−10 градусов ниже нуля. При прояснении синоптики обещают до -15 градусов.
— В ночные часы морозно, а днем повышение температуры воздуха, близкое к нулевым значениям, — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.
В четверг, 23 ноября, погода заметно не изменится. В ночные часы так же будет холодно. Синоптики ждут порядка 5−10 градусов холода, при прояснении — до 15. Днем потеплеет до 1−6 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.