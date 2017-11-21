В Омске похолодает до -15

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в Омской области ждут изменения погоды. Уже завтра, 22 ноября, существенно похолодает из-за усиления антициклона. Отметим, что сегодня, 21 ноября, в Прииртышье будет относительно тепло.

Днем воздух воздух прогреется до +2 градусов. Ночью начнет холодать: столбик термометра опустится до 5−10 градусов ниже нуля. При прояснении синоптики обещают до -15 градусов.

— В ночные часы морозно, а днем повышение температуры воздуха, близкое к нулевым значениям, — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.