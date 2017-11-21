Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Билет выигравшей 506 млн руб. россиянки отдали на экспертизу
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Россияне назвали главный минус Путина
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Эксперт: В 2018 году нас снова ждет аномальная погода
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске похолодает до -15

Синоптики предупреждают о приближении первых морозов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 765 мм рт. ст. 2 м/с

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в Омской области ждут изменения погоды. Уже завтра, 22 ноября, существенно похолодает из-за усиления антициклона. Отметим, что сегодня, 21 ноября, в Прииртышье будет относительно тепло.

Днем воздух воздух прогреется до +2 градусов. Ночью начнет холодать: столбик термометра опустится до 5−10 градусов ниже нуля. При прояснении синоптики обещают до -15 градусов.

— В ночные часы морозно, а днем повышение температуры воздуха, близкое к нулевым значениям, — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

В четверг, 23 ноября, погода заметно не изменится. В ночные часы так же будет холодно. Синоптики ждут порядка 5−10 градусов холода, при прояснении — до 15. Днем потеплеет до 1−6 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Российскую экономику назвали бесперспективной
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
«Спартак» проведет пятый матч в группе Лиги чемпионов
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне? В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что в случае запрета КХЛ на участие игрокам лиги в Олимпиаде возможны санкции в отношении российского хоккея
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь