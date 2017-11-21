Бейонсе признана самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

В рейтинге говорится, что певица в текущем году заработала $105 млн, обогнав при этом Адель с её заработком в $69 млн. Прошлогодний лидер Тейлор Свифт в этом году заработала $44 млн и расположилась в третьей строчке рейтинга. Напомним, в 2016 году Свифт заработала куда больше — $170 млн.