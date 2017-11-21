Бейонсе признана самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes
Американскую пециву Бейонсе признали самой высокооплачиваемой женщиной в музыке в 2017 году, согласно рейтингу Forbes опубликованному в понедельник.
Американскую пециву Бейонсе признали самой высокооплачиваемой женщиной в музыке в 2017 году, согласно рейтингу Forbes опубликованному в понедельник.
В рейтинге говорится, что певица в текущем году заработала $105 млн, обогнав при этом Адель с её заработком в $69 млн. Прошлогодний лидер Тейлор Свифт в этом году заработала $44 млн и расположилась в третьей строчке рейтинга. Напомним, в 2016 году Свифт заработала куда больше — $170 млн.
Основная часть дохода Бейонсе была получена благодаря продажам её последнего альбома Lemonade, а также весьма успешному концертному туру Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды.
В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Долли Партон, Рианна, Бритни Спирс, Кэти Перри. Топ-10 замыкает Барбара Стрейзанд. В 2017 году её доходы от эстрадной деятельности составили $30 млн.