Около речного вокзала в Самаре начали менять плитку

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начали укладывать плитку рядом с речным вокзалом. Вместо асфальта территорию около главных речных ворот города выкладывают мрачноватой серой плиткой.

В обсуждениях горожане высказывают надежду, что плитки хватит надолго. И делятся наблюдениями:

— Часть при мне клали с нетканой подложкой, обычно лежит хорошо и трамбовали основание тоже, — отмечает очевидец.