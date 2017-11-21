Около речного вокзала в Самаре начали менять плитку
Ее кладут вместо асфальта. Реконструкция речпорта должна начаться уже после 2018 года.
Ее кладут вместо асфальта. Реконструкция речпорта должна начаться уже после 2018 года.
В Самаре начали укладывать плитку рядом с речным вокзалом. Вместо асфальта территорию около главных речных ворот города выкладывают мрачноватой серой плиткой.
В обсуждениях горожане высказывают надежду, что плитки хватит надолго. И делятся наблюдениями:
— Часть при мне клали с нетканой подложкой, обычно лежит хорошо и трамбовали основание тоже, — отмечает очевидец.
Также около речного вокзала уже модернизировали парковку, рядом снесли корпуса бывшего мукомльного завода. По планам, именно на их месте должен появиться новый вокзал, но произойдет это не раньше, чем в Самаре завершится ЧМ-2018.