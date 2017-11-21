Белая медведица Герда из новосибирского зоопарка отметила юбилей

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка отметила свой юбилей. Звезде зоосада исполнилось 10 лет. По медвежьим меркам она — женщина в самом расцвете сил (продолжительность жизни этих животных 25−30 лет).

В честь юбилея сотрудники зоопарка рассказали о Кае и Герде несколько интересных фактов. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Кай младше Герды на семь дней, 27 ноября ему исполнится 10 лет. Герда свой юбилей отметила 20 ноября.

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На завтрак медведица съедает 3 кг рыбы, Кай- 5. Так же арктическим обитателям периодически дают овощи, зелень и тертую морковь (1−1, 5 кг).

Белые мишки — любимцы посетителей зоопарка. Но, как рассказали сотрудники, на публику чаще «работает» Кай, а не Герда, это его трюкам аплодируют и смеются зрители.

Кай и Герда любят ночные прогулки и ночное плавание. А днем потом нередко устраивают тихий час, причем, иногда спят в обнимку.

Белые медведи чипированы. У них есть электронные паспорта, в которых указаны все важные сведения: родословная, прививки, потомство (медвежата Шилка и Ростик). Данные о Кае и Герде внесены в международную племенную книгу.

Кстати, белые медведи, по данным портала Википедия, крупнейшие сухопутные хищники планеты. Цвет шубы у них варьирует от белого до желтоватого, а вот кожа у белого медведя вся чёрная.