Белая медведица Герда из новосибирского зоопарка отметила юбилей
Сотрудники зоопарка рассказали, как живет именинница.
Сотрудники зоопарка рассказали, как живет именинница.
Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка отметила свой юбилей. Звезде зоосада исполнилось 10 лет. По медвежьим меркам она — женщина в самом расцвете сил (продолжительность жизни этих животных 25−30 лет).
В честь юбилея сотрудники зоопарка рассказали о Кае и Герде несколько интересных фактов. Как сообщили в
На завтрак медведица съедает 3 кг рыбы, Кай- 5. Так же арктическим обитателям периодически дают овощи, зелень и тертую морковь (1−1, 5 кг).
Белые мишки — любимцы посетителей зоопарка. Но, как рассказали сотрудники, на публику чаще «работает» Кай, а не Герда, это его трюкам аплодируют и смеются зрители.
Кай и Герда любят ночные прогулки и ночное плавание. А днем потом нередко устраивают тихий час, причем, иногда спят в обнимку.
Белые медведи чипированы. У них есть электронные паспорта, в которых указаны все важные сведения: родословная, прививки, потомство (медвежата Шилка и Ростик). Данные о Кае и Герде внесены в международную племенную книгу.
Кстати, белые медведи, по данным портала Википедия, крупнейшие сухопутные хищники планеты. Цвет шубы у них варьирует от белого до желтоватого, а вот кожа у белого медведя вся чёрная.
Накануне своего юбилея белые медведи из новосибирского зоопарка получили подарок — в вольере установили генератор льда, который удалось приобрести за счет