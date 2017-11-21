Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Билет выигравшей 506 млн руб. россиянки отдали на экспертизу
В России сократится количество однокомнатных квартир
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
82-летний Агутин-старший представил свою девушку сыну - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Военный переворот в Зимбабве
07:40 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Белая медведица Герда из новосибирского зоопарка отметила юбилей

Сотрудники зоопарка рассказали, как живет именинница.

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка отметила свой юбилей. Звезде зоосада исполнилось 10 лет. По медвежьим меркам она — женщина в самом расцвете сил (продолжительность жизни этих животных 25−30 лет).

В честь юбилея сотрудники зоопарка рассказали о Кае и Герде несколько интересных фактов. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Кай младше Герды на семь дней, 27 ноября ему исполнится 10 лет. Герда свой юбилей отметила 20 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

На завтрак медведица съедает 3 кг рыбы, Кай- 5. Так же арктическим обитателям периодически дают овощи, зелень и тертую морковь (1−1, 5 кг).

Белые мишки — любимцы посетителей зоопарка. Но, как рассказали сотрудники, на публику чаще «работает» Кай, а не Герда, это его трюкам аплодируют и смеются зрители.

Кай и Герда любят ночные прогулки и ночное плавание. А днем потом нередко устраивают тихий час, причем, иногда спят в обнимку.

Белые медведи чипированы. У них есть электронные паспорта, в которых указаны все важные сведения: родословная, прививки, потомство (медвежата Шилка и Ростик). Данные о Кае и Герде внесены в международную племенную книгу.

Кстати, белые медведи, по данным портала Википедия, крупнейшие сухопутные хищники планеты. Цвет шубы у них варьирует от белого до желтоватого, а вот кожа у белого медведя вся чёрная.

Накануне своего юбилея белые медведи из новосибирского зоопарка получили подарок — в вольере установили генератор льда, который удалось приобрести за счет компании-спонсора, взявшей мишек под свою «опеку». Теперь Каю и Герде даже в жару гарантирован сугроб снега.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Российскую экономику назвали бесперспективной
Меркель: лучше новые выборы, чем слабая коалиция
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
«Спартак» проведет пятый матч в группе Лиги чемпионов
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне? В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что в случае запрета КХЛ на участие игрокам лиги в Олимпиаде возможны санкции в отношении российского хоккея
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь