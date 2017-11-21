В Прикамье началась эпидемия ОРВИ
Но грипп пока к нам не пришел.
Но грипп пока к нам не пришел.
В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю предупредили прикамцев о том, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями приняла в регионе характер эпидемии.
— За период с 13 по 20 ноября Пермском крае зарегистрировано 18051 случаев ОРВИ, что соответствует эпидемическому порогу, — сообщили в этом ведомстве.
При этом медики сообщили, что, как показывают результаты мониторинга, циркулируют пока вирусы не гриппозной этиологии — парагрипп, аденовирус, риновирус. А вот вирусов гриппа пока не обнаружено.
— В период подготовки к эпидемии гриппа и ОРВИ за счет средств федерального бюджета против гриппа в крае привито более 1 миллиона жителей, в том числе более 400 тысяч детей, за счет средств работодателей привито 45 тысяч человек, — проинформировали в Роспотребнадзоре.