В Прикамье началась эпидемия ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю предупредили прикамцев о том, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями приняла в регионе характер эпидемии.

— За период с 13 по 20 ноября Пермском крае зарегистрировано 18051 случаев ОРВИ, что соответствует эпидемическому порогу, — сообщили в этом ведомстве.

При этом медики сообщили, что, как показывают результаты мониторинга, циркулируют пока вирусы не гриппозной этиологии — парагрипп, аденовирус, риновирус. А вот вирусов гриппа пока не обнаружено.