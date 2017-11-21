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07:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье началась эпидемия ОРВИ

Но грипп пока к нам не пришел.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю предупредили прикамцев о том, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями приняла в регионе характер эпидемии.

— За период с 13 по 20 ноября Пермском крае зарегистрировано 18051 случаев ОРВИ, что соответствует эпидемическому порогу, — сообщили в этом ведомстве.

При этом медики сообщили, что, как показывают результаты мониторинга, циркулируют пока вирусы не гриппозной этиологии — парагрипп, аденовирус, риновирус. А вот вирусов гриппа пока не обнаружено.

— В период подготовки к эпидемии гриппа и ОРВИ за счет средств федерального бюджета против гриппа в крае привито более 1 миллиона жителей, в том числе более 400 тысяч детей, за счет средств работодателей привито 45 тысяч человек, — проинформировали в Роспотребнадзоре.

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