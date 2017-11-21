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07:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Голая модель сходила в магазин в нарисованной одежде

В американском штате Мэриленд обнаженная модель сходила в торговый центр в нарисованной одежде, чтобы узнать, заметят ли посетители подвох. Бодиарт-художница Джен Сейдел (Jen Seidel) сняла прогулку на видео и опубликовала запись в Instagram.

Сейдел изобразила на теле модели Марии Лучиотти (Maria Luciotti) рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Сапоги и головной убор были настоящими. Кроме того, Мария надела шарф, который прикрыл ей грудь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство людей, которых они встретили в торговом центре, ничего не заметили, но хватало и тех, кто заподозрил неладное. Узнав, что женщина не одета, продавщицы развеселились и принялись фотографироваться с ней.

В 2014 году жители Нью-Йорка не обратили внимания на гулявшую по улицам мегаполиса молодую женщину, которая была обнажена ниже пояса.

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