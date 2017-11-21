Погода в Самаре: в ближайшие три дня будет тепло, а в четверг пойдет дождь

В ближайшие три дня в Самаре будет тепло — до плюс семи градусов. В этом «виноват» теплый воздух, который в столицу региона несет с юга области. Синоптики Приволжской УГМС обещают, что осадки по региону будут незначительными. Однако уже в четверг на Самару могут пролиться дожди.