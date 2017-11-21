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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Самаре: в ближайшие три дня будет тепло, а в четверг пойдет дождь

А вот уже к концу недели синоптики обещают похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие три дня в Самаре будет тепло — до плюс семи градусов. В этом «виноват» теплый воздух, который в столицу региона несет с юга области. Синоптики Приволжской УГМС обещают, что осадки по региону будут незначительными. Однако уже в четверг на Самару могут пролиться дожди.

— Температура воздуха к концу рабочей недели понизится, и окажется близкой к средним многолетним значениям, — отмечает синоптик Приволжскогй УГМС Людмила Крылова.

Ветер на протяжении недели юго-западный 7−12 м/с. Уже на выходных возможны заморозки и снижение температуры до минусовых значений.

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