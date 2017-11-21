На концерте в Омске рэпер Гнойный облил зрителей водой
После чего спустился со сцены и стал обниматься с фанатами.
После чего спустился со сцены и стал обниматься с фанатами.
Вчера, 20 ноября, в омском
Выступление планировали начать в 20:00, однако, зрители стали приходить уже в семь часов вечера.
Перед входом зрители могли купить футболки с фирменным знаком рэпера и фразой «антихайп».
У омичей был выбор: купить просто билет на концерт или с
На фотосессии компанию артистам составил милый хорек.
Слава КПСС расписывался в блокнотах, на футболках, билетах. Некоторые фанаты принесли с собой афишу концерта, которую они сорвали с улиц города.
В 20:00 рэпер вышел на сцену и начал свое эксцентричное выступление. В Омске собралась не самая массовая публика. В зале было около 130 преданных фанатов.
По словам организаторов, в нашем городе концерт прошел «по-семейному» и собрал самое меньшее количество зрителей за весь тур.
Среди исполненных треков была песня Филиппа Киркорова «Зайка моя». Исполнитель уже не первый раз исполняет эту композицию на концерте. Возможно, это связано с тем, что в данный момент он сидит в жюри шоу «Успех». Его «коллеги по цеху» Филипп Киркоров и певица Нюша. Короля
Исполнение хита «Охлади мой пыл» Слава КПСС начал с того, что облил зрителей холодной водой. Затем рэпер спустился к фанатам и допел с ними в обнимку. Отметим, что накануне в Омске прошел концерт Филиппа Киркорова. Певец произвел фурор и собрал полный зал.
Не обошлось без «антихайпа». Фанаты скандировали это слово практически после каждого исполненного трека. Вначале рэпер исполнил на концерте свои старые композиции, которые зрители знают уже наизусть и воодушевленно подпевали. Затем прозвучали треки из нового альбома, которые были приняты очень горячо.
Выступление длилось чуть больше часа. Исполнив последнюю композицию Гнойный, по традиции, любя послал своих фанатов и скоропостижно удалился со сцены.
Бар «55-й район», в котором прошел концерт, открылся в прошлом месяце, но уже стал одной из основных площадок в городе для