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08:02 (мск), источник: Om1.ru

На концерте в Омске рэпер Гнойный облил зрителей водой

После чего спустился со сцены и стал обниматься с фанатами.

Вчера, 20 ноября, в омском хип-хоп баре «55-й регион» прошел концерт репера гнойного, или Слава КПСС. Исполнитель получил широкую известность после появления на «Версусе» (рэп — баттл), в котором одолел Оксимирона.

Выступление планировали начать в 20:00, однако, зрители стали приходить уже в семь часов вечера.

Источник: Om1.ru

Перед входом зрители могли купить футболки с фирменным знаком рэпера и фразой «антихайп».

У омичей был выбор: купить просто билет на концерт или с вип-возможностями. «Випка» давала право её обладателю попасть в гримерку исполнителя, получить автограф и сделать несколько фотографий. Отметим, что в Омск также приехал рэпер Замай.

На фотосессии компанию артистам составил милый хорек.

Источник: Om1.ru

Слава КПСС расписывался в блокнотах, на футболках, билетах. Некоторые фанаты принесли с собой афишу концерта, которую они сорвали с улиц города.

В 20:00 рэпер вышел на сцену и начал свое эксцентричное выступление. В Омске собралась не самая массовая публика. В зале было около 130 преданных фанатов.

Источник: Om1.ru

По словам организаторов, в нашем городе концерт прошел «по-семейному» и собрал самое меньшее количество зрителей за весь тур.

Среди исполненных треков была песня Филиппа Киркорова «Зайка моя». Исполнитель уже не первый раз исполняет эту композицию на концерте. Возможно, это связано с тем, что в данный момент он сидит в жюри шоу «Успех». Его «коллеги по цеху» Филипп Киркоров и певица Нюша. Короля поп-сцены Гнойный очень часто «троллит» и подшучивает над ним.

Исполнение хита «Охлади мой пыл» Слава КПСС начал с того, что облил зрителей холодной водой. Затем рэпер спустился к фанатам и допел с ними в обнимку. Отметим, что накануне в Омске прошел концерт Филиппа Киркорова. Певец произвел фурор и собрал полный зал.

Не обошлось без «антихайпа». Фанаты скандировали это слово практически после каждого исполненного трека. Вначале рэпер исполнил на концерте свои старые композиции, которые зрители знают уже наизусть и воодушевленно подпевали. Затем прозвучали треки из нового альбома, которые были приняты очень горячо.

Выступление длилось чуть больше часа. Исполнив последнюю композицию Гнойный, по традиции, любя послал своих фанатов и скоропостижно удалился со сцены.

Бар «55-й район», в котором прошел концерт, открылся в прошлом месяце, но уже стал одной из основных площадок в городе для рэп-исполнителей. Здесь выступают как известные артисты: Хаски, Слава КПСС, так и те, чей успех и талант еще не покорили миллионы. Следующий концерт в баре «55-й район» пройдет 24 ноября. На сцене омского хип-хоп бара выступят «Zloba Clan».

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