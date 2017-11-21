Главу района Омской области именем Буркова заставили заплатить за сожжённый автомобиль

Наконец поставлена точка в деле главы Таврического района Юрия Постового, который, находясь на больничном, случайно сжёг служебный автомобиль Toyota Highlander. Как сообщает прокуратура Омской области, чиновник возместил бюджету стоимость кроссовера — более 1,1 миллиона рублей.

Напомним, что 26 апреля 2015 года Юрий Постовой на служебной машине выехал в Нововаршавский район. Около аула Жар-Агач автомобиль вспыхнул. Потушить его не удалось. Кроссовер сгорел дотла. Проверка показала, что по рабочим делам в это время чиновник никуда ехать не мог. Во-первых, был выходной — воскресенье. А во-вторых, по документам Постовой вообще числился на больничном. Прокуратура Таврического района заставила главу возместить районной администрации стоимость машины.

Чиновник не согласился с решением Таврического районного суда, который признал правоту прокуратуры. Постовой подал апелляцию, но Омский районный суд отказался его «понять и простить». Судебные приставы завели на Постового исполнительное производство. На следующий же день администрация Таврического района отозвала исполнительный лист, и взыскание долга прекратили.

Прокурор Таврического района Сергей Пономарёв пожаловался на судебного пристава в Ленинский районный суд Омска. На минувшей неделе, 15 ноября, суд отказал в удовлетворении требований прокурора. Однако вынес в адрес врио губернатора Александра Буркова частное представление, где сообщил: администрация Таврического района препятствует исполнению судебного решения. Это решение судья Наталья Усольцева огласила в зале суда.