Главу района Омской области именем Буркова заставили заплатить за сожжённый автомобиль
Администрация Таврического района пыталась закрыть исполнительное производство, хотя глава Постовой не погасил свой долг.
Администрация Таврического района пыталась закрыть исполнительное производство, хотя глава Постовой не погасил свой долг.
Наконец поставлена точка в деле главы Таврического района Юрия Постового, который, находясь на больничном, случайно сжёг служебный автомобиль Toyota Highlander. Как сообщает прокуратура Омской области, чиновник возместил бюджету стоимость кроссовера — более 1,1 миллиона рублей.
Напомним, что 26 апреля 2015 года Юрий Постовой на служебной машине выехал в Нововаршавский район. Около аула
Чиновник не согласился с решением Таврического районного суда, который признал правоту прокуратуры. Постовой подал апелляцию, но Омский районный суд отказался его «понять и простить». Судебные приставы завели на Постового исполнительное производство. На следующий же день администрация Таврического района отозвала исполнительный лист, и взыскание долга прекратили.
Прокурор Таврического района Сергей Пономарёв пожаловался на судебного пристава в Ленинский районный суд Омска. На минувшей неделе, 15 ноября, суд отказал в удовлетворении требований прокурора. Однако вынес в адрес врио губернатора Александра Буркова частное представление, где сообщил: администрация Таврического района препятствует исполнению судебного решения. Это решение судья Наталья Усольцева огласила в зале суда.
Услышав имя Буркова, Постовой тут же добровольно перечислил 1,1 миллиона рублей в бюджет Таврического района.