В Башкирии сельские жители украшают свои подворья необычным способом

Оригинальная идея благоустройства двора с помощью бутылочных крышек и пробок появилась у хозяйки, супруг поддержал её.
Главной проблемой художников, выбравших такую необычную технику, стал материал. Собирали его вместе с друзьями, родственниками и соседями. Дело это оказалось непростым. Прежде чем воплотить мечту в реальность, крышки нужно было отмывать, сортировать по цветам, затем подбирать рисунок. Времени уходило много, но уже готовая мозаика супругам очень понравилась.
Первым на свет появился рисунок Деда Мороза, который украсил ворота гаража во дворе. Внуки были в восторге. Воодушевленные первым успехом, сельчане продолжили творчество. Через некоторое время всех входящих во двор Биккуловых встречала пара белых лебедей.
«Это царь и царица, у них на головах есть короны. А рядом на калитке наш верный пёс, он сторожит ворота», — рассказал Николай Биккулов.
Всю эту красоту супруги придумали и создали своими руками буквально из ничего, помогли фантазия и старание, сообщила сотрудник газеты «Ашкадарские зори» Татьяна Зайнуллина.