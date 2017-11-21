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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сельские жители украшают свои подворья необычным способом

УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Во многих селах Башкортостана можно встретить дома, украшенные необычным способом. Так, в Федоровском районе красиво и необычно украсили ворота в своем дворе супруги Николай и Елизавета Биккуловы. Сельчане уже много лет живут в селе Фёдоровка по улице Клары Цеткин.

Оригинальная идея благоустройства двора с помощью бутылочных крышек и пробок появилась у хозяйки, супруг поддержал её.

Источник: Башинформ

Главной проблемой художников, выбравших такую необычную технику, стал материал. Собирали его вместе с друзьями, родственниками и соседями. Дело это оказалось непростым. Прежде чем воплотить мечту в реальность, крышки нужно было отмывать, сортировать по цветам, затем подбирать рисунок. Времени уходило много, но уже готовая мозаика супругам очень понравилась.

Источник: Башинформ

Первым на свет появился рисунок Деда Мороза, который украсил ворота гаража во дворе. Внуки были в восторге. Воодушевленные первым успехом, сельчане продолжили творчество. Через некоторое время всех входящих во двор Биккуловых встречала пара белых лебедей.

«Это царь и царица, у них на головах есть короны. А рядом на калитке наш верный пёс, он сторожит ворота», — рассказал Николай Биккулов.

Всю эту красоту супруги придумали и создали своими руками буквально из ничего, помогли фантазия и старание, сообщила сотрудник газеты «Ашкадарские зори» Татьяна Зайнуллина.

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