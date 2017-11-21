В Башкирии сельские жители украшают свои подворья необычным способом

Оригинальная идея благоустройства двора с помощью бутылочных крышек и пробок появилась у хозяйки, супруг поддержал её.

Источник: Башинформ

Главной проблемой художников, выбравших такую необычную технику, стал материал. Собирали его вместе с друзьями, родственниками и соседями. Дело это оказалось непростым. Прежде чем воплотить мечту в реальность, крышки нужно было отмывать, сортировать по цветам, затем подбирать рисунок. Времени уходило много, но уже готовая мозаика супругам очень понравилась.

Источник: Башинформ

Первым на свет появился рисунок Деда Мороза, который украсил ворота гаража во дворе. Внуки были в восторге. Воодушевленные первым успехом, сельчане продолжили творчество. Через некоторое время всех входящих во двор Биккуловых встречала пара белых лебедей.

«Это царь и царица, у них на головах есть короны. А рядом на калитке наш верный пёс, он сторожит ворота», — рассказал Николай Биккулов.