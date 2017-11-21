В зимний период в Молдове будут работать два оперативных центра
Два оперативных центра при министерстве экономики создадут на случай экстренной помощи в зимнее время. Центры энергетики и дорог возглавят госсекретари Анатолий Усатый и Виталий Юрку.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Два оперативных центра при министерстве экономики создадут на случай экстренной помощи в зимнее время. Центры энергетики и дорог возглавят госсекретари Анатолий Усатый и Виталий Юрку.
Министр также потребовал составить поименный список отрядов экстренной помощи и количество имеющейся спецтехники, а также обеспечить на зимний период нужное количество противогололедного реагента.
Кроме того, Октавиан Калмык порекомендовал мэрам населенных пунктов заранее договориться с частными компаниями об уборке снега в случае необходимости.