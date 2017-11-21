В зимний период в Молдове будут работать два оперативных центра

Вице-премьер Октавиан Калмык распорядился до 15 декабря разработать план действий в случае природных катаклизмов, которые могут привести к нарушению движения транспорта и к перебоям в электроснабжении.



Министр также потребовал составить поименный список отрядов экстренной помощи и количество имеющейся спецтехники, а также обеспечить на зимний период нужное количество противогололедного реагента.



Кроме того, Октавиан Калмык порекомендовал мэрам населенных пунктов заранее договориться с частными компаниями об уборке снега в случае необходимости.