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08:45 (мск), источник: Publika.md

В зимний период в Молдове будут работать два оперативных центра

Два оперативных центра при министерстве экономики создадут на случай экстренной помощи в зимнее время. Центры энергетики и дорог возглавят госсекретари Анатолий Усатый и Виталий Юрку.

Источник: Publika.md

Вице-премьер Октавиан Калмык распорядился до 15 декабря разработать план действий в случае природных катаклизмов, которые могут привести к нарушению движения транспорта и к перебоям в электроснабжении.

Министр также потребовал составить поименный список отрядов экстренной помощи и количество имеющейся спецтехники, а также обеспечить на зимний период нужное количество противогололедного реагента.

Кроме того, Октавиан Калмык порекомендовал мэрам населенных пунктов заранее договориться с частными компаниями об уборке снега в случае необходимости.

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