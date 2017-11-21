Дожди и снегопады прекратятся на Южном Урале

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, воздух сегодня днем, 21 ноября, прогреется до +5°С, при этом в низинах будет до -4°С. В ночь на среду похолодает до -6°С, в низинах — до -10°С. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду с отдельными порывами до двенадцати.