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08:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дожди и снегопады прекратятся на Южном Урале

Зима временно остановит свое «наступление» в Челябинской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 56% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие несколько дней синоптики ожидают переменную облачность, преимущественно без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, воздух сегодня днем, 21 ноября, прогреется до +5°С, при этом в низинах будет до -4°С. В ночь на среду похолодает до -6°С, в низинах — до -10°С. Скорость ветра составит от двух до семи метров в секунду с отдельными порывами до двенадцати.

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