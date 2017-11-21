Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Билет выигравшей 506 млн руб. россиянки отдали на экспертизу
В Совфеде отреагировали на выступление школьника РФ в Германии
Россияне назвали главный минус Путина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
СМИ: Бледанс восхитила Сеть откровенными снимками
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Селена Гомес кардинально сменила имидж ради премии (фото)
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
08:55 (мск), источник: АиФ Омск

Омский парк «Россия — Моя история» посетили уже 5 000 человек

Экспозицией в основном интересуется молодёжь.

Источник: Аргументы и факты

В Омске 5 тысяч человек посетили исторический парк «Россия — Моя история» момента открытия. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

15 ноября в Омске открылся мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». С этого времени с экспозицией ознакомились пять тысяч омичей.

Как отмечают сотрудники парка, за это время уже прошло 14 экскурсий, в которых приняли участие учащиеся 12 омских школ. Посещают парк и взрослые, и дети. Однако основную часть гостей составляют люди в возрасте до 30 лет.

«Молодежь впервые или заново отрывает для себя страницы истории Отечества, узнает интересные факты. В перспективе в омском парке планируется создать исторические клубы и лектории, в рамках которых погружение в историю России будет более глубоким», — отметили в пресс-службе областного минкульта.

Как рассказали в пресс-службе, в музее побывали и зарубежные гости. Среди них был и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч.

Напомним, что идея создания мультимедийных исторических парков принадлежит русской православной церкви. Первый из них открылся в Москве в 2013 году. Всего за 2017 год по всей России открылось 13 парков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Путин встретился с Асадом
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Елена Темникова похвасталась музыкальным талантом 2-летней дочки Поклонники певицы предположили, что Саша пойдет по стопам знаменитой мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь