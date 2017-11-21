Омский парк «Россия — Моя история» посетили уже 5 000 человек
Экспозицией в основном интересуется молодёжь.
Экспозицией в основном интересуется молодёжь.
В Омске 5 тысяч человек посетили исторический парк «Россия — Моя история» момента открытия. Об этом сообщает
15 ноября в Омске открылся мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». С этого времени с экспозицией ознакомились пять тысяч омичей.
Как отмечают сотрудники парка, за это время уже прошло 14 экскурсий, в которых приняли участие учащиеся 12 омских школ. Посещают парк и взрослые, и дети. Однако основную часть гостей составляют люди в возрасте до 30 лет.
«Молодежь впервые или заново отрывает для себя страницы истории Отечества, узнает интересные факты. В перспективе в омском парке планируется создать исторические клубы и лектории, в рамках которых погружение в историю России будет более глубоким», — отметили в
Как рассказали в
Напомним, что идея создания мультимедийных исторических парков принадлежит русской православной церкви. Первый из них открылся в Москве в 2013 году. Всего за 2017 год по всей России открылось 13 парков.