В Башкирии на федеральных трассах ликвидированы девять мест концентрации ДТП

Общее количество ДТП сократилось на 60%. Основным видом аварий по-прежнему остается столкновение — 63,4%. Опрокидывание и наезд на пешехода — 13% и 10%, съезд с дороги — 4,8%, наезд на препятствие — 3%, наезд на стоящий автомобиль — 3%. В остаток попали наиболее редко происходящие ДТП: наезд на животное, наезды на велосипедиста, падение пассажира, отбрасывание предмета и др.

В Упрдор проинформировали, что в 2017 году на федеральных трассах ликвидировано девять самых опасных участков. Так, на 24-м километре Р-240 на примыкании к Искино, на 1322-м километре М-7 к Подымалово — установлены светофоры в постоянном режиме желтого мигания, предупреждающие водителей о пешеходном переходе.

Светофорами с кнопкой вызова обустроены и пешеходные переходы в селе Лаяшты на км 1215+176 на М-7.