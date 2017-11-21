Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Боксеру потребовалось 11 секунд, чтобы выиграть титульный бой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Россияне назвали главный минус Путина
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
Эксперт: РФ и Китай готовятся к непредвиденным обстоятельствам
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
08:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на федеральных трассах ликвидированы девять мест концентрации ДТП

УФА, 21 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии количество смертельных аварий на федеральных трассах снизилось на 6%, подвели итоги 10 месяцев в Упрдор «Приуралье».

Общее количество ДТП сократилось на 60%. Основным видом аварий по-прежнему остается столкновение — 63,4%. Опрокидывание и наезд на пешехода — 13% и 10%, съезд с дороги — 4,8%, наезд на препятствие — 3%, наезд на стоящий автомобиль — 3%. В остаток попали наиболее редко происходящие ДТП: наезд на животное, наезды на велосипедиста, падение пассажира, отбрасывание предмета и др.

В Упрдор проинформировали, что в 2017 году на федеральных трассах ликвидировано девять самых опасных участков. Так, на 24-м километре Р-240 на примыкании к Искино, на 1322-м километре М-7 к Подымалово — установлены светофоры в постоянном режиме желтого мигания, предупреждающие водителей о пешеходном переходе.

Светофорами с кнопкой вызова обустроены и пешеходные переходы в селе Лаяшты на км 1215+176 на М-7.

На подъезде к Булгаково по Р-240 и обхода Кушнаренково на М-7 на разделительной полосе установлено барьерное ограждение протяженностью в несколько километров для разделения встречных потоков, что исключает выезд на полосу встречного движения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Путин встретился с Асадом
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Елена Темникова похвасталась музыкальным талантом 2-летней дочки Поклонники певицы предположили, что Саша пойдет по стопам знаменитой мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь