На центральной набережной Феодосии торговли не будет

Поэтому возвращать их (НТО) не стоит по той причине, что мы опять превратим курорт в рынок… Считаю, что должны быть какие-то локальные точки с этими лотками. Необходимо создать комфортную среду, где жители и гости города могли бы приобрести сувенирную продукцию, при этом чтоб торговля не мешала внешнему виду города, — цитирует Крыминформ заместителя главы феодосийской администрации Сергея Полякова.