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09:29 (мск), источник: КрымPress

На центральной набережной Феодосии торговли не будет

Власти города не намерены на центральной набережной Феодосии размещать нестационарные торговые объекты. В свое время мы писали кучу писем, сдерживали волну негодования, когда расчищали проспект.

Поэтому возвращать их (НТО) не стоит по той причине, что мы опять превратим курорт в рынок… Считаю, что должны быть какие-то локальные точки с этими лотками. Необходимо создать комфортную среду, где жители и гости города могли бы приобрести сувенирную продукцию, при этом чтоб торговля не мешала внешнему виду города, — цитирует Крыминформ заместителя главы феодосийской администрации Сергея Полякова.

Ранее, напомним, власти Феодосии говорили о возврате торговых точек на набережную, в случае поддержки такого решения общественностью.

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