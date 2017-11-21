На центральной набережной Феодосии торговли не будет
Власти города не намерены на центральной набережной Феодосии размещать нестационарные торговые объекты. В свое время мы писали кучу писем, сдерживали волну негодования, когда расчищали проспект.
Власти города не намерены на центральной набережной Феодосии размещать нестационарные торговые объекты. В свое время мы писали кучу писем, сдерживали волну негодования, когда расчищали проспект.
Поэтому возвращать их (НТО) не стоит по той причине, что мы опять превратим курорт в рынок… Считаю, что должны быть
Ранее, напомним, власти Феодосии говорили о возврате торговых точек на набережную, в случае поддержки такого решения общественностью.