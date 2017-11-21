В районе Северного шоссе появится спортивный зал

Департамент муниципального имущества и земельных отношений выставил на торги пять земельных участков в черте Красноярска. Уже в декабре чиновники подведут итоги аукционов и подпишут более 30 договоров долгосрочной аренды земель.

Две крупные территории предназначены для автомоек, заправок, мастерских по ремонту машин и профильных магазинов. Один из участков (6,3 тысячи «квадратов») находится на Саянской в Свердловской районе. Стартовая цена годовой аренды — 1,7 млн рублей. Другой участок по ул. 9 Мая 2/1 площадью почти две тысячи «квадратов» отдадут в аренду за 376 тысяч рублей.

Территории по ул. Технологическая и ул. Дальняя предназначаются под склады и базы. Стоимость годовой аренды — 1,3 млн и 2,2 млн рублей.

«Под объекты социального назначения: спортивные залы и клубы, бассейны, площадки для занятия спортом и физкультурой отведено свыше 10 тысяч кв. метров муниципальных земель. Крупный земельный участок расположен по ул. Промысловая, в районе Северного шоссе», — говорится в сообщении.