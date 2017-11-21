Учреждения Хабаровского края проверили на соблюдение мер безопасности

Недостатки в организации систем безопасности, в основном, у всех проверяемых выявили схожие нарушения — отсутствие плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; подготовки руководителей и уполномоченных специалистов, отсутствие спасательных учений, а также резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Всего были произведены проверки в 26 организациях краевого и местного смоуправления, соответствующее количество предписаний на устранение нарушений было выдано представителям данных учреждений, — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.