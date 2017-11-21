Свердловских заключенных от депрессии лечат мандала-терапией

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, мандала-терапию используют для осознания себя, своих внутренних качеств и потенциала, ресурсов, а также поисков выхода из сложных внутренних тупиков.

Осужденные активно участвовали в работе тренинговой группы и совершили путешествие по тайнам своего внутреннего мира, в результате чего получили мощный заряд положительных эмоций. Отметим, что данная категория осужденных трудоустроена и выполняет различные производственные и хозяйственные задачи в колонии.