Свердловских заключенных от депрессии лечат мандала-терапией
В Ивделе с осужденными из
В Ивделе с осужденными из
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По словам психологов учреждения, данный вид терапии несет мощный энергетический заряд, стимулирует гармонизацию обоих полушарий головного мозга, оказывает
Осужденные активно участвовали в работе тренинговой группы и совершили путешествие по тайнам своего внутреннего мира, в результате чего получили мощный заряд положительных эмоций. Отметим, что данная категория осужденных трудоустроена и выполняет различные производственные и хозяйственные задачи в колонии.