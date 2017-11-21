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09:09 (мск), источник: ЕАН

Свердловских заключенных от депрессии лечат мандала-терапией

В Ивделе с осужденными из колонии-поселения при ИК-63 проведена мандала-терапия для профилактики депрессивных состояний.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, мандала-терапию используют для осознания себя, своих внутренних качеств и потенциала, ресурсов, а также поисков выхода из сложных внутренних тупиков.

По словам психологов учреждения, данный вид терапии несет мощный энергетический заряд, стимулирует гармонизацию обоих полушарий головного мозга, оказывает эмоционально-гомеопатическое действие на человека, активно противостоит депрессивным состояниям.

Осужденные активно участвовали в работе тренинговой группы и совершили путешествие по тайнам своего внутреннего мира, в результате чего получили мощный заряд положительных эмоций. Отметим, что данная категория осужденных трудоустроена и выполняет различные производственные и хозяйственные задачи в колонии.

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