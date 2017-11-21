«Это лишь временные трудности!»: сотрудники МУП «Уфимские инженерные сети» прокомментировали ситуацию с огромным котлованом на улице Кувыкина
Получила продолжение история с огромной ямой близ дома № 16/3 на улице Степана Кувыкина в Уфе.
Получила продолжение история с огромной ямой близ дома № 16/3 на улице Степана Кувыкина в Уфе.
Напомним, что местные жители и представители товарищества собственников жилья «Трио» пожаловались на то, что эта яма была выкопана сотрудниками муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» еще в мае, но так до сих пор и стоит открытой. Никакие работы, по словам горожан, на объекте не ведутся, котлован плохо огорожен, в него могут упасть дети.
Сотрудники МУП «УИС» опровергают данную информацию.
— На данном участке ведется ремонт тепломагистралей, — отмечает Анна. — Всего в этом году будет отремонтировано 120 метров тепловой сети: 40 метров новой трубы уже смонтированы и закопаны под землю. До начала декабря планируется уложить еще 80 метров: демонтаж старых труб уже произведён, ведется монтаж новых. Все работы будут завершены к концу ноября. Участок этот был выбран не случайно: здесь отмечался большой износ трубопровода, и поэтому фиксировалось значительное количество аварийных отключений. В связи с этим было принято решение об его полной замене.
В муниципальном унитарном предприятии «Уфимские инженерные сети» отмечают, что местных жителей и ТСЖ о проведении своих сложных работ они предупреждали заранее, просят людей с пониманием отнестись к данным работам.
— Обращаем особое внимание, что проведение капитального ремонта сетей происходит без отключения горячей воды и тепла у потребителей, — подчеркивают представители МУП «УИС». — Максимальный дискомфорт, который они испытывают — это наличие временных огороженных раскопок, а после замены изношенных сетей практически исключается вероятность возникновения внештатных ситуаций на этом участке. Значит, в домах потребителей в ближайшие годы будет тепло и комфортно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Уфимцы, живущие в домах рядом с ямой, раскопанной МУП «УИС» в то же самое время заявляют, что котлован огорожен некачественно — в огромные щели забора спокойно может войти не только ребенок, но и взрослый человек. По словам горожан, в огромную яму уже однажды провалилась маленькая девочка — она не пострадала, но если подобное произойдет вновь не факт, что снова обойдется без травм. Люди уверены, что в гололед в огромную траншею будут улетать машины. Следим за ситуацией.