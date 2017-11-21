В Самаре расчистили озеро Банное

В Самарской области полностью завершили расчистку озера Банное. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

По словам представителей ведомства, необходимость в проведении этих работ возникла из-за того, что озеро фактически превратилось в болото. Состояние биологического баланса водного объекта разрушилось из-за накоплений сгнившей органики: листвы, веток, отмерших растений. Маловодье привело к стремительному понижению уровня воды в озере из-за чего гибли ценные породы рыб.

— Решение о расчистке водного объекта приняли после обращений жителей Сергиевского района. Надеюсь, со временем флора и фауна озера Банное полностью восстановится, а жители района будут ответственно относиться к соблюдению порядка и чистоты рядом с ним, — пояснил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.