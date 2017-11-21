В Самаре расчистили озеро Банное
Ранее озеро фактически превратилось в болото.
Ранее озеро фактически превратилось в болото.
В Самарской области полностью завершили расчистку озера Банное. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
По словам представителей ведомства, необходимость в проведении этих работ возникла
— Решение о расчистке водного объекта приняли после обращений жителей Сергиевского района. Надеюсь, со временем флора и фауна озера Банное полностью восстановится, а жители района будут ответственно относиться к соблюдению порядка и чистоты рядом с ним, — пояснил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
На данный момент специалисты удалили