Пермская опера впервые проведет «Тотальный музыкальный диктант»
Пермь. 21 ноября.
Пермь. 21 ноября.
«Выглядеть это будет следующим образом: преподаватель исполнит небольшой музыкальный фрагмент, а участники должны будут записать прозвучавшую мелодию на нотном стане, определив тональность, размер и ритм», — говорится в
Тотальный диктант пройдет 25 ноября в 18:00, однако для участия требуется запись.
Мероприятие проводится в рамках ставшего традиционным для театра проекта «Оперный экстрим». В этот день на площадках театра пройдут различные интерактивы —
«Завершится все