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09:23 (мск), источник: Интерфакс

Пермская опера впервые проведет «Тотальный музыкальный диктант»

Пермь. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пермский театр оперы и балета в свой день рождения организует «Тотальный музыкальный диктант», где участникам предстоит записать музыкальные произведения на нотном стане, сообщает пресс-служба театра.

«Выглядеть это будет следующим образом: преподаватель исполнит небольшой музыкальный фрагмент, а участники должны будут записать прозвучавшую мелодию на нотном стане, определив тональность, размер и ритм», — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что такое мероприятие проводится в Перми впервые.

Тотальный диктант пройдет 25 ноября в 18:00, однако для участия требуется запись.

Мероприятие проводится в рамках ставшего традиционным для театра проекта «Оперный экстрим». В этот день на площадках театра пройдут различные интерактивы — мастер-классы, лекции, уроки, экскурсии и квесты.

«Завершится все концертом-сюрпризом от Большого симфонического оркестра и вечеринкой в честь дня рождения театра», — отмечается в пресс-релизе.

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