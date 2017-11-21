Пермская опера впервые проведет «Тотальный музыкальный диктант»

«Выглядеть это будет следующим образом: преподаватель исполнит небольшой музыкальный фрагмент, а участники должны будут записать прозвучавшую мелодию на нотном стане, определив тональность, размер и ритм», — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что такое мероприятие проводится в Перми впервые.

Тотальный диктант пройдет 25 ноября в 18:00, однако для участия требуется запись.

Мероприятие проводится в рамках ставшего традиционным для театра проекта «Оперный экстрим». В этот день на площадках театра пройдут различные интерактивы — мастер-классы, лекции, уроки, экскурсии и квесты.