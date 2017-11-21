Собаки научились по запаху находить доллары на таможне

В этом году таможенники Сибири с помощью четвероногих помощников выявили восемь нарушений, связанных с незаконным провозом денег. Обнаружено и изъято 1250 долларов и более миллиона рублей.

«Деньги, которые не были задекларированы и перемещались через границу с нарушением закона, выявили кинологи со служебными собаками, — говорит заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Константин Копылов. — Деньги размещались в ручной клади и багаже пассажиров аэропортов Новосибирска, Иркутска и Красноярска. В отношении граждан возбуждены восемь дел об административных правонарушениях. Семь из них — в Новосибирске».

Собаки, подготовленные к поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств, дериватов, табачных изделий, ежедневно реализуют свои навыки на практике. Таможенники с собаками проверили более 100 тысяч легковых и грузовых автомобилей, почти четыре тысячи железнодорожных вагонов, более 700 самолетов, около двух миллионов единиц багажа и 7,3 миллиона посылок. Чаще других в Сибири к проверкам привлекались служебные собаки Новосибирской таможни.

«В результате совместной работы с четвероногими помощниками таможенники, совместно с другими правоохранительными органами, обнаружили и изъяли более 180 килограммов наркотиков, около 38 тысяч патронов, 745 килограммов насвая, 86 единиц дериватов, в их числе лапы медведя, клыки волка, струя кабарги, клыки бурого медведя, трепанг сушеный и бивни мамонта», — добавила VN.ru пресс-секретарь СОТ Ева Анцыгина.