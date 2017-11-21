60 тысяч гектаров леса восстановят в Хабаровском крае в 2017 году

В управлении лесами правительства Хабаровского края подводят первые итоги работ по лесовосстановлению. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Луиза Ярош, посадка лесных культур проведена весной и осенью 2017 года на площади более 4,8 тыс га. за счет лесных посадок основными лесообразующими ценными породами — елью, сосной корейской (кедром) и лиственницей, восстановлено более 3 тыс га площадей, пройденных лесными пожарами и более 1,5 тыс га вырубок. — Более 2,4 тыс га лесных культур создано высококачественным посадочным материалом лиственницы с закрытой корневой системой, выращенным по инновационной технологии в теплицах, — подчеркнула Луиза Ярош. — Такой посадочный материал имеет ряд преимуществ, отличается высокой приживаемостью, хорошим годовым приростом и не требует серьёзной подготовки почвы и проведения длительных уходов.



На площади более 5,3 тыс га в 2017 году проведены агротехнические уходы — рыхление, прополка и уничтожение нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности в рядах культур и между ними. Такие процедуры очень важны, они создают для саженцев благоприятные условия для приживаемости и дальнейшего роста — в естественной среде молодые растения быстро заглушаются конкурентами и это может привести к их гибели.

— В настоящее время работы по лесовосстановлению продолжаются, общая площадь восстановленной тайги к концу года составит около 60 тыс гектаров, — отметила Луиза Ярош. — В целом лесовосстановление в Хабаровском крае ежегодно проводится примерно в тех же объёмах, что и вырубка. Кстати, сегодня саженцы ели, кедра и лиственницы можно купить в краевых автономных учреждениях управления лесами — цена молодых деревьев «в горшочках», с закрытой корневой системой, в 2017 году составляет 14,5 — 15 рублей за единицу, и 7−8 рублей за саженец с открытыми корнями.