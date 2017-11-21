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11:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

60 тысяч гектаров леса восстановят в Хабаровском крае в 2017 году

Лесовосстановление в регионе ежегодно проводится примерно в тех же объёмах, что и вырубка.

В управлении лесами правительства Хабаровского края подводят первые итоги работ по лесовосстановлению. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Луиза Ярош, посадка лесных культур проведена весной и осенью 2017 года на площади более 4,8 тыс га. за счет лесных посадок основными лесообразующими ценными породами — елью, сосной корейской (кедром) и лиственницей, восстановлено более 3 тыс га площадей, пройденных лесными пожарами и более 1,5 тыс га вырубок. — Более 2,4 тыс га лесных культур создано высококачественным посадочным материалом лиственницы с закрытой корневой системой, выращенным по инновационной технологии в теплицах, — подчеркнула Луиза Ярош. — Такой посадочный материал имеет ряд преимуществ, отличается высокой приживаемостью, хорошим годовым приростом и не требует серьёзной подготовки почвы и проведения длительных уходов.

На площади более 5,3 тыс га в 2017 году проведены агротехнические уходы — рыхление, прополка и уничтожение нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности в рядах культур и между ними. Такие процедуры очень важны, они создают для саженцев благоприятные условия для приживаемости и дальнейшего роста — в естественной среде молодые растения быстро заглушаются конкурентами и это может привести к их гибели.

— В настоящее время работы по лесовосстановлению продолжаются, общая площадь восстановленной тайги к концу года составит около 60 тыс гектаров, — отметила Луиза Ярош. — В целом лесовосстановление в Хабаровском крае ежегодно проводится примерно в тех же объёмах, что и вырубка. Кстати, сегодня саженцы ели, кедра и лиственницы можно купить в краевых автономных учреждениях управления лесами — цена молодых деревьев «в горшочках», с закрытой корневой системой, в 2017 году составляет 14,5 — 15 рублей за единицу, и 7−8 рублей за саженец с открытыми корнями.


С целью обеспечения воспроизводства лесов на территории Хабаровского края ежегодно проводится мероприятия по лесному семеноводству. Одно из основных мероприятий — это заготовка семян культивируемых лесных растений. В 2017 году, несмотря на неурожай, уже заготовлено более 7 тонн семян сосны корейской (кедра) и около 0,35 тонн мелкохвойных пород. Часть семян кедра привезена из соседнего Приморского края. Всего планируется заготовить и приобрести около 19 тонн семян ели, кедра и лиственницы, это в два раза превышает запланированный годовой объем.

В 2017 году лесоводы края вырастили около 13 млн стандартных сеянцев, предназначенных для лесовосстановления, в том числе 2,3 млн сосны корейской (кедра), 2 млн ели аянской и 8,6 млн лиственницы даурской. — Хабаровский край единственный из субъектов ДФО, где применяется технология выращивания сеянцев лиственницы с закрытой корневой системой, — отмечает Луиза Ярош. — Стандартные сеянцы лиственницы выращиваются в специальных тепличных комплексах за один вегетационный период, с мая по сентябрь. В трех комплексах, расположенных на территории Хабаровского, Комсомольского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края, действует 33 теплицы на общей площади 1,92 га. Ежегодно производится около 5 млн штук высококачественного посадочного материала с закрытой корневой системой, в этом сезоне выращено 5,4 млн таких сеянцев. Часть полученных сеянцев была использована при осенней посадке (осенью 2017 создано 2,7 тыс га лесных культур). Оставшаяся часть предназначена для посадок весной 2018 года. Кроме того выращено 10,5 тыс сеянцев кедра с улучшенными наследственными свойствами — их специально отобрали от самых высоких, крепких и здоровых деревьев. Эти растения будут использованы при весенней посадке леса в 2018 году.

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