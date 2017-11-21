60 тысяч гектаров леса восстановят в Хабаровском крае в 2017 году
Лесовосстановление в регионе ежегодно проводится примерно в тех же объёмах, что и вырубка.
Лесовосстановление в регионе ежегодно проводится примерно в тех же объёмах, что и вырубка.
В управлении лесами правительства Хабаровского края подводят первые итоги работ по лесовосстановлению. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Луиза Ярош, посадка лесных культур проведена весной и осенью 2017 года на площади более 4,8 тыс га. за счет лесных посадок основными лесообразующими ценными породами — елью, сосной корейской (кедром) и лиственницей, восстановлено более 3 тыс га площадей, пройденных лесными пожарами и более 1,5 тыс га вырубок. — Более 2,4 тыс га лесных культур создано высококачественным посадочным материалом лиственницы с закрытой корневой системой, выращенным по инновационной технологии в теплицах, — подчеркнула Луиза Ярош. — Такой посадочный материал имеет ряд преимуществ, отличается высокой приживаемостью, хорошим годовым приростом и не требует серьёзной подготовки почвы и проведения длительных уходов.
На площади более 5,3 тыс га в 2017 году проведены агротехнические уходы — рыхление, прополка и уничтожение нежелательной травянистой и
С целью обеспечения воспроизводства лесов на территории Хабаровского края ежегодно проводится мероприятия по лесному семеноводству. Одно из основных мероприятий — это заготовка семян культивируемых лесных растений. В 2017 году, несмотря на неурожай, уже заготовлено более 7 тонн семян сосны корейской (кедра) и около 0,35 тонн мелкохвойных пород. Часть семян кедра привезена из соседнего Приморского края. Всего планируется заготовить и приобрести около 19 тонн семян ели, кедра и лиственницы, это в два раза превышает запланированный годовой объем.
В 2017 году лесоводы края вырастили около 13 млн стандартных сеянцев, предназначенных для лесовосстановления, в том числе 2,3 млн сосны корейской (кедра), 2 млн ели аянской и 8,6 млн лиственницы даурской. — Хабаровский край единственный из субъектов ДФО, где применяется технология выращивания сеянцев лиственницы с закрытой корневой системой, — отмечает Луиза Ярош. — Стандартные сеянцы лиственницы выращиваются в специальных тепличных комплексах за один вегетационный период, с мая по сентябрь. В трех комплексах, расположенных на территории Хабаровского, Комсомольского и