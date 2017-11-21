Вследствие реформы учебной программы, обучение в школах станет более эффективным

«До конца года мы представим концепцию обновленной национальной учебной программы. В ней будут учтены лучшие предложения», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



Преподаватели говорят, что предложение министерства сократить обязательные дисциплины поможет ученикам больше внимания уделять предметам, которые связаны с будущей профессией.



«Безусловно, эти изменения необходимы. Сейчас детей перегружают информацией на всех этапах — в начальной школе, в гимназии и лицее», — отметил директор лицея им. Г. Асаки, Унгены Георгий Примак.



«Многие дети считают что предметы слишком сложные, объем большой, и многое в жизни не пригодится», — сказала глава Управления образования Унген Юлия Панку.



Моника Бабук сообщила учителям, что их курсы повышения квалификации будет финансировать государство. Преподаватели считают это необходимым шагом в развитии профессии.



«Повышение квалификации педагогам совершенно необходимо. За все 19 лет работы завучем по воспитательной работе курсы для этой категории педагогов и администраторов школ проводились только раз», — заявила завуч по воспитательной работе Мария Буруянэ.



«Безусловно, каждого преподаватель нужно мотивировать, чтобы он постоянно развивался», — сказала преподаватель Зинаида Попушой.



О предстоящих радикальных переменах в изменении учебной программы и о ряде мер, направленных на повышение эффективности преподавательского труда министр образования Моника Бабук сообщила еще на прошлой неделе. С инициативой выступил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.