Власти призвали крымчан быть аккуратнее с постами в соцсетях

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

Полонский подчеркнул, что крымские журналисты, эксперты, чиновники, которые работают на передовой информационной войны, являются «первыми мишенями» для тех, кто пытается извне дискредитировать ситуацию на полуострове.

«Всем нам нужно быть очень аккуратными при разговорах, при комментариях, при общении, в том числе публикациях в социальных сетях. Мы должны понимать, что каждое сказанное нами слово может быть интерпретировано, перекручено, перемонтировано, переписано и выдано именно в том ключе, котором это нужно заказчикам всей этой информационной кампании по дискредитации республики Крым и Российской Федерации в целом», — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что у крымчан есть «надежная прививка» от всех провокационных заявления и фейков.

«У нас всегда есть возможность сравнить то, о чем говорят, и то, в какой реальности мы находимся. Наша реальность, развитие Крыма и России и тот гигантский скачок, который произошел в Крыму с точки зрения социально-экономического развития, политической и межэтнической ситуации, его не заметить невозможно. И чем лучше мы будем работать и развиваться, тем больше на нас будет литься поток антикрымской и антироссийской пропаганды», — подчеркнул Полонский.