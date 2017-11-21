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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Власти призвали крымчан быть аккуратнее с постами в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Крымчанам, оказавшимся в центре развязанной в отношении Крыма информационной войны, стоит быть аккуратнее с публичными комментариями и публикациями в социальных сетях, заявил вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

Полонский подчеркнул, что крымские журналисты, эксперты, чиновники, которые работают на передовой информационной войны, являются «первыми мишенями» для тех, кто пытается извне дискредитировать ситуацию на полуострове.

«Всем нам нужно быть очень аккуратными при разговорах, при комментариях, при общении, в том числе публикациях в социальных сетях. Мы должны понимать, что каждое сказанное нами слово может быть интерпретировано, перекручено, перемонтировано, переписано и выдано именно в том ключе, котором это нужно заказчикам всей этой информационной кампании по дискредитации республики Крым и Российской Федерации в целом», — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что у крымчан есть «надежная прививка» от всех провокационных заявления и фейков.

«У нас всегда есть возможность сравнить то, о чем говорят, и то, в какой реальности мы находимся. Наша реальность, развитие Крыма и России и тот гигантский скачок, который произошел в Крыму с точки зрения социально-экономического развития, политической и межэтнической ситуации, его не заметить невозможно. И чем лучше мы будем работать и развиваться, тем больше на нас будет литься поток антикрымской и антироссийской пропаганды», — подчеркнул Полонский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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