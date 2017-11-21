Почему Московские центральные диаметры — это не метро

Источник: РИА "Новости"

Московские центральные диаметры (МЦД), строительство которых одобрил на прошлой неделе президент, повсеместно называют новой веткой наземного метро. На самом деле с метро у проекта мало общего. Что будет роднить его с подземкой, разгрузит ли ее и что заставит москвичей ездить на электричках по городу, узнал у экспертов в области железнодорожного транспорта портал Москва 24.

Как это называть

Размер колеи на железной дороге и в метрополитене одинаковый: 1520 мм, то есть электропоезда теоретически можно загнать в тоннель, но проехать они по рельсам не смогут, как и метропоезда по железной дороге.

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В метропоезде ток поступает в токоприемник с третьего контактного рельса, расположенного внизу, а в электричке токосъем верхний, с воздушной контактной сети. Павел Зюзин Старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

Еще одно отличие метро от электричек — обособленная инфраструктура. Пригородные электропоезда по Москве идут по путям общего пользования вместе с грузовыми и поездами дальнего следования. А метро — по путям, предназначенным исключительно для пассажирских перевозок.

Поэтому Зюзин считает проект Московских центральных диаметров (как и МЦК) чисто железнодорожным. «Устоявшегося названия нет. Приоритетные такие: электричка, S-Bahn, пригородно-городская железная дорога», — предложил эксперт.

С вариантом названия «городская железная дорога» согласен заместитель руководителя «Пробок.нет» Александр Чекмарев.

Правильно называть Московские диаметры городской электричкой или городской железной дорогой. Термин «наземное метро» не совсем корректен. На железной дороге невозможно будет обеспечить тот интервал движения, который есть в метрополитене: полторы минуты. Учитывая то, что по железной дороге идут грузовые поезда и поезда дальнего следования и здесь применяется другая система пропуска поездов, интервалы движения между поездами на диаметрах будут явно больше, это очевидно. Александр Чекмарев Заместитель руководителя «Пробок.нет»

При этом режим тактового движения, то есть прибытие поезда на станцию через определенный интервал времени, например, каждые десять минут, будет роднить поезда центральных диаметров с метро, и это привлечет пассажиров, считает заместитель генерального директора института проблем естественных монополий Владимир Савчук. «Запуск движения в режиме метрополитена, то есть организация тактового движения, вызовет спрос у жителей города и пригорода», — сказал Савчук.

Что привлечет пассажиров

Источник: РИА "Новости"

Пользоваться городской электричкой москвичей убедят привлекательные тарифы на проезд, полагают транспортные эксперты. «Система оплаты на диаметрах должна быть организована точно так же как и на МЦК, то есть необходимо создать единую систему оплаты между железной дорогой, МЦК и метрополитеном, при этом пересадки должны быть бесплатными», — отметил Александр Чекмарев.

Важно предусмотреть, чтобы проезд по этим линиям был интегрирован в единое тарифное меню городского транспорта Москвы. Владимир Савчук Заместитель генерального директора института проблем естественных монополий

По словам Владимира Савчука, интеграция с системой метрополитена привлекла существенное количество пассажиров на МЦК. «Важно предусмотреть, чтобы проезд по этим линиям был интегрирован в единое тарифное меню городского транспорта Москвы», — подчеркнул он.

Сейчас пассажирам, которые пересаживаются на существующие диаметральные маршруты электричек, чтобы доехать, например, от станции Каланчевская до Савеловской, нужно купить дополнительный билет на электричку, а пройти через турникеты на станциях по городским проездным билетам невозможно.

«Это является одним из недостатков тех маршрутов, которые есть. На новый вид транспорта пассажиры придут, если им не придется задумываться о покупке отдельного билета», — добавил представитель «Пробок.нет».

Разгрузят ли диаметры метро

Источник: РИА "Новости"

Создание диаметральных маршрутов позволит пригородным пассажирам и пассажирам с окраин Москвы передвигаться по городу на электричках и не спускаться в метро. «Этот проект позволит создать сеть маршрутов по городу. Большинство электричек не будет заканчиваться на вокзале, а будут идти дальше, переходить с одного железнодорожного направления на другое, тем самым люди будут как можно глубже и дальше проезжать в город, пересаживаться с одного диаметрального направления на другое. В городе будет создан еще один контур скоростного уличного транспорта», — считает Александр Чекмарев из «Пробок.нет».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, в Москве развитая железнодорожная инфраструктура — несколько сотен километров железнодорожных путей, которые используются неэффективно. «Пригородное сообщение в основном тупиковое, движение электропоездов заканчивается на вокзале, а дальше приходится пересаживаться в метро», — пояснил эксперт.

О том, что в Москве исторически сложилась крупнейшая железнодорожная сеть, также напомнил Владимир Савчук. Он уверен, что это отличает столицу России от многих крупнейших городов мира. «Ее необходимо использовать для улучшения транспортной ситуации в городе и повышения мобильности населения», — подчеркнул заместитель гендиректора института проблем естественных монополий.

Где-то в мире это работает

Однако Павел Зюзин из центра исследований транспортных проблем мегаполисов не уверен, что проект в том варианте, который предлагается сейчас, изменит транспортную ситуацию в городе.

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Запуск наземного движения эффекта не даст, это решение выражено паллиативно, оно лишь частично обеспечит выход из создавшейся сложной транспортной ситуации в Москве. Павел Зюзин Старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ

По его мнению, необходимо прокладывать подземные железнодорожные диаметры между тупиковыми вокзалами, прежде всего между Киевским и площадью трех вокзалов под центром города. «Это наиболее эффективный способ решения транспортных проблем Москвы», — считает Павел Зюзин.

Его поддержал Александр Чекмарев. «Наиболее эффективно — связать тупиковые радиальные направления между собой в центре города под землей. Заходя в город, поезд следует несколько участков по поверхности, потом спускается в тоннель и проходит центральный участок города под землей, делая там остановки. На этих остановках пассажиры могут перейти на другие линии и станции как метрополитена, так и железной дороги», — предложил Чекмарев.

Адаптировать к таким наземно-подземным перевозкам можно, по его словам, поезда «Ласточка» или новые электропоезда «Иволга».

Оба эксперта ссылаются на опыт европейских городов: Лондона, Парижа, Берлина, где для связи тупиковых радиальных направлений железной дороги между собой и с линиями метро строят транспортно-пересадочные узлы под землей. Подобный проект, по словам Чекмарева, сейчас реализуется в Лондоне. «Проект называется Сrossrail. Ожидается, что в конце 2018-го — начале 2019 года он будет запущен. Ветка Сrossrail протянется более чем на 100 км на западе и на востоке города с помощью новых тоннелей под центром Лондона. Она охватит 40 станций, включая 10 новых», — отметил эксперт.