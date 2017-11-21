Полицейские Геленджика разыскали пропавшую 16-летнюю девушку

После поступления сообщения в дежурную часть ОМВД России по городу Геленджику о том, что девочка-подросток ушла из дома и не вернулась, полицейские подключили к её поиску наружные наряды полиции, составили ориентировки на разыскиваемую и распространили во все органы внутренних дел Краснодарского края и соседних регионов.