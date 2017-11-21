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10:58 (мск), источник: Югополис

Полицейские Геленджика разыскали пропавшую 16-летнюю девушку

Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Источник: Югополис

После поступления сообщения в дежурную часть ОМВД России по городу Геленджику о том, что девочка-подросток ушла из дома и не вернулась, полицейские подключили к её поиску наружные наряды полиции, составили ориентировки на разыскиваемую и распространили во все органы внутренних дел Краснодарского края и соседних регионов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подросток выехала за пределы Краснодарского края вместе с совершеннолетней подругой. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и уголовного розыска незамедлительно выехали в Ставропольский край, где в селе Курсавка обнаружили обеих разыскиваемых.

После проведённой профилактической беседы девочки были доставлены по месту жительства и переданы родителям, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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