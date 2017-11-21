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10:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградскую область в ближайшие дни придет похолодание до -8ºС

Согласно выводам синоптиков Волгоградского ЦГМС, теплая погода в Волгоградской области вскоре уйдет из региона и станет значительно прохладней, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 61% 765 мм рт. ст. 3 м/с

Сегодня, 21 ноября, в области еще не ожидают отрицательных температур и морозного ветра +6…+11ºС, в Волгограде +7…+9ºС. Небольшие моросящие осадки и туман могут быть утром, днем осадков не ожидается.

Завтра, 22 ноября, ночью температура опустится до 0, местами похолодает и до -3ºС, днем +1…+6ºС. Ночью местами слабый и умеренный дождь, утром и днем дождь, переходящий в снег.

23 ноября в регионе и Волгограде небольшой снег, ночью +2…-3ºС, местами до -8ºС, днем −1…+4ºС.

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