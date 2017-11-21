Под Воронежем вдоль трассы установили 914 светодиодных светильников

Как сообщает ФКУ «Черноземуправтодор», в ходе капремонта трассы на подъезде к Воронежу установили 914 светильников. Все они — светодиодные. Обращает внимание еще и тот факт, что если световой поток предыдущих ламп составлял 13 тысяч люменов, то этих — уже до 40 тысяч.