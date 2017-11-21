Под Воронежем вдоль трассы установили 914 светодиодных светильников
Их световой поток в три раза больше, чем у прежних ламп.
Их световой поток в три раза больше, чем у прежних ламп.
Во вторник, 21 ноября 2017 года, стало известно об установке новых линий электрического освещения на трассе А-134.
Как сообщает ФКУ «Черноземуправтодор», в ходе капремонта трассы на подъезде к Воронежу установили 914 светильников. Все они — светодиодные. Обращает внимание еще и тот факт, что если световой поток предыдущих ламп составлял 13 тысяч люменов, то этих — уже до 40 тысяч.
«Работа освещения на трассе осуществляется с помощью программного комплекса АСУНО “КУЛОН”, — отмечают в компании. — Благодаря ему работа светильников контролируется удаленно. Кроме того, оперативно выявляются поломки, а экономия за счет графика включения и выключения составляет порядка 30 процентов электроэнергии».