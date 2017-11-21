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11:52 (мск), источник: Индикатор

Переносная генетическая лаборатория поможет бороться с браконьерами

Канадские разработчики представили переносное устройство для баркодирования ДНК — идентификации организмов по небольшому участку ДНК.

Такое устройство может оказаться полезным для сотрудников таможен и природных парков, чтобы быстро определять, не принадлежат ли останки охраняемым животным, и бороться с браконьерами и контрабандистами. О своей разработке ученые рассказали на International Barcode of Life Conference, которая проходит в Южной Африке с 20 по 24 ноября.

На данный момент, если сотрудники таможни находят, например, кости животных, их нужно отправлять на экспертизу в лабораторию, чтобы определить, к какому именно виду относятся останки. Похожая проблема касается и растений, у которых есть похожие виды среди охраняемых и широко распространенных растений. Задача контролировать охоту и вывоз останков животных и растений остро стоит в Южной Африке, где обитает много животных и растений, которым угрожает исчезновение.

Разработчики проекта LAB-IN-A-BOX предлагают устройство, с помощью которого сотрудники таможни смогут определить вид организма в течение нескольких часов.

«Объединяя мощь баркодирования ДНК по определению видов с компактностью, LAB-IN-A-BOX позволяет каждому определять вид в любом месте. Он должен помочь нам заботиться о видах, которые не только делают нашу планету разнообразнее, но и жизненно важны для экосистемы», — прокомментировал основатель проекта Consortium for the Barcode of Life Пол Геберт.

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