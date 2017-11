Переносная генетическая лаборатория поможет бороться с браконьерами

Такое устройство может оказаться полезным для сотрудников таможен и природных парков, чтобы быстро определять, не принадлежат ли останки охраняемым животным, и бороться с браконьерами и контрабандистами. О своей разработке ученые рассказали на International Barcode of Life Conference, которая проходит в Южной Африке с 20 по 24 ноября.

«Объединяя мощь баркодирования ДНК по определению видов с компактностью, LAB-IN-A-BOX позволяет каждому определять вид в любом месте. Он должен помочь нам заботиться о видах, которые не только делают нашу планету разнообразнее, но и жизненно важны для экосистемы», — прокомментировал основатель проекта Consortium for the Barcode of Life Пол Геберт.