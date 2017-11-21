Переносная генетическая лаборатория поможет бороться с браконьерами

Такое устройство может оказаться полезным для сотрудников таможен и природных парков, чтобы быстро определять, не принадлежат ли останки охраняемым животным, и бороться с браконьерами и контрабандистами. О своей разработке ученые рассказали на International Barcode of Life Conference, которая проходит в Южной Африке с 20 по 24 ноября.

На данный момент, если сотрудники таможни находят, например, кости животных, их нужно отправлять на экспертизу в лабораторию, чтобы определить, к какому именно виду относятся останки. Похожая проблема касается и растений, у которых есть похожие виды среди охраняемых и широко распространенных растений. Задача контролировать охоту и вывоз останков животных и растений остро стоит в Южной Африке, где обитает много животных и растений, которым угрожает исчезновение.

Разработчики проекта LAB-IN-A-BOX предлагают устройство, с помощью которого сотрудники таможни смогут определить вид организма в течение нескольких часов.