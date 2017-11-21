В селе Богородском Хабаровского края построят акушерский корпус
Новый глава Ульчского района обсудил планы развития с Вячеславом Шпортом.
Новый глава Ульчского района обсудил планы развития с Вячеславом Шпортом.
Акушерский корпус появится у районной больницы в селе Богородском Хабаровского края. По словам нового главы Ульчского района Фёдора Иващука, площадку уже выбрали — подрядчик планирует зайти на объект в будущем году, сообщает
Помимо «столичного» поселения социальной инфраструктурой обрастают остальные населённые пункты района. При поддержке краевых властей в Мариинском завершается строительство современной школы на 150 мест. Объект планируют сдать в декабре этого года. А в селе Тыр строят спальный корпус пришкольного интерната. На обоих объектах пришлось привлечь новых подрядчиков. Отношения с прежними расторгли
Вопросы дальнейшего
«Наша главная задача — создать здесь комфортные условия для жизни и работы жителей. На должном уровне обеспечить их услугами ЖКХ, образования, здравоохранения. Это напрямую влияет на самочувствие людей», — отметил Вячеслав Шпорт.
По словам Федора Иващука, всего в районе проживает почти 19 тысяч человек. Около 20% — представители коренных малочисленных народов Севера. Сохранению их этнической самобытности, защите прав и законных интересов уделяется большое внимание.