Урбанисты разработали концепцию парка «Судостроитель» в Комсомольске
Они разделили территорию на зоны и предложили идеи для фирменного стиля.
Они разделили территорию на зоны и предложили идеи для фирменного стиля.
Центр прикладной урбанистики презентовал концепцию развития комсомольского парка «Судостроитель». Специалисты опросили население и узнали, каким горожане хотят видеть эту общественную территорию, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Несколько месяцев урбанисты исследовали мнение жителей
«Нашей задачей было задать вектор, который ляжет в основу нового облика парка “Судостроитель”. Опираясь на эти исследования, администрации города предстоит работать над обновлением парка. Мы хотим, чтобы он был не просто местом, где люди отдыхают, — объяснил корреспонденту агентства один из урбанистов ЦПУ Василий Кропоткин. — Мы сотрудничали с Педагогическим институтом Комсомольска, они сделали дендрологическую экспертизу и выяснили, что в парке немало старых и много больных деревьев, которые заражают другие. Зелёный фонд парка нужно обновлять, это мы тоже учитывали при зонировании».
Общественники разделили территорию парка на зоны, где обозначили места для аттракционов, спорта, общепита, событийных мероприятий, а также игровые зоны и зону выгула собак. У «Судостроителя» появится свой фирменный стиль, рекомендации для которого тоже предоставили урбанисты.
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