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10:53 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева о своем фонде: Я буду защищать каждую женщину

Баян Есентаева рассказала о работе над созданием специального фонда по защите прав женщин. Продюсер намерена защищать каждую женщину, которая будет обращаться к ней за помощью. Об этом Есентаева рассказала в интервью программы «Ревю» на НТК.

Источник: Nur.kz

По словам продюсера, в аэропортах, кафе и магазинах к ней подходят женщины и просят помощи. В скором времени Есентаева проведет пресс-конференцию с одной из жертв бытового насилия.

«Сегодня у меня здесь же была встреча с одной из женщин, которая пришла ко мне за помощью. Женщина подвергается уже три года действительно пыткам, бытовому насилию. Я впредь буду защищать каждую женщину, которая будет обращаться лично.

Сейчас ведется активная работа над созданием проекта. Баян встречается с руководителями подобных организаций и даже собирается ехать за рубеж, чтобы перенять опыт. Целая команда трудится над концепцией, — рассказала Баян Есентаева.

Будущий фонд будет называться «Аю тас». Название с древнетюркского переводится, как «семья».

На данный момент Баян ищет средства для работы фонда. Денег, собранных с продаж ее авторской книги, недостаточно для запуска фонда.

После съемок фильма, Баян планирует на какое-то время уйти из творчества, чтобы сосредоточиться на развитии организации.

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