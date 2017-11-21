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10:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Предписанные прокуратурой ясли в Хабаровске мало востребованы

В случае острой необходимости ребенку до двух лет обещают найти место.

В Хабаровске в детских садах появились по предписанию прокуратуры ясельные группы для воспитанников от 1,5 до 2 лет.

— Прокуратура Хабаровска проверила соблюдение требований законодательства в сфере общедоступности дошкольного образования на территории краевого центра, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевой прокуратуры.

— Установлено, что в Хабаровске действуют 82 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, однако дети в них принимаются лишь по достижении 2 лет. Между тем, Федеральным законом «Об образовании» предусмотрена возможность получения дошкольного образования детьми с двухмесячного возраста. Начальнику управления образования администрации Хабаровска было внесено представление об устранении нарушений. Требования удовлетворены. В настоящее время в двух детских садах краевого центра открыты группы для дошкольного образования детей с 1,5 лет. Также будут открыты подобные группы еще в шести детсадах.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, администрация Хабаровска за счет средств федеральной субсидии приобрела 10 зданий, помещений и передала их по договорам безвозмездного пользования негосударственным дошкольным образовательным организациям, которые осуществляют прием детей, в том числе с двухмесячного возраста.

В управлении образования Хабаровска сообщили, что ясельные группы в двух муниципальных детсадах действительно предусмотрены, однако они не востребованы.

— Мы выполняем предписание прокуратуры и более того, готовы идти на встречу родителям, если у них возникает острая необходимость пристроить ребенка до двух лет, — сказала начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова. — Но мамы редко ведут в такие группы детей раннего возраста. Мы понимаем, что они ходят в детские садики плохо — часто болеют, плохо адаптируются.

Также в управлении образования уточнили, какие именно еще шесть дошкольных учреждений в скором времени готовы будут принять детей в группы для самых маленьких.

 — Это детские сады № 122 и 123 в Краснофлотском районе, № 23 в Первом микрорайоне, № 49 — в Южном микрорайоне, два детских сада из собственности министерство обороны — на Красной речке и на улице Служебной в районе Волочаевского городка. Группы будут формироваться на лето, сейчас идет нормативная подготовка. Но повторюсь, в случае острой ситуации ребенку до двух лет будет предоставлено место, — отметила Татьяна Матвеенкова.

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