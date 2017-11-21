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12:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму

Модифицированную пару кроссовок Air Jordan 1, в которых играл Майкл Джордан, продали на аукционе за 55 тысяч долларов. Это самая высокая цена за пару данного бренда. Обувь с особой широкой поддержкой лодыжек создали специально для американского баскетболиста. Он выходил в них на поле в сезоне 1985−1986 годов.

Модифицированную пару кроссовок Air Jordan 1, в которых играл Майкл Джордан, продали на аукционе за 55 тысяч долларов. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HypeBeast.

Отмечается, что обувь с особой широкой поддержкой лодыжек создали специально для американского баскетболиста. Он выходил в них на поле в сезоне 1985−1986 годов. Цена, за которую их купили с торгов, зарегистрирована как самая высокая за пару данного бренда.

15 ноября сообщалось, что кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Обувь продавала на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984−1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета.

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