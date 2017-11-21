Партию «Волгабасов» на газе доставили в Хабаровск

Источник: Губерния онлайн

Хабаровская мэрия закупила восемь автобусов на газе. Все машины оснащены кондиционерами, электронными информаторами и спутниковой системой ГЛОНАСС, сообщает портал «Губерния».

«Автобусы, которые куплены мэрией, будут работать на первом маршруте — это [ведь] центр города, его лицо. Все автобусы экологичны», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Машины изготовили на заводе «Волгабас» в Волгоградской области, за каждую муниципалитет отдал по 5,8 млн рублей. По словам Сергея Суковатого, городу удалось сэкономить: заводская цена автобуса на газе — 11,3 млн рублей. Расходы городской казны снизились благодаря субсидии, полученной от правительства России. Также хабаровские власти добились дополнительной скидки.

Начальник управления транспорта добавил, что в городе собираются построить новые заправки для газомоторных автобусов. Сейчас единственная такая АЗС находится в районе поселка Березовка.

«Прошел аукцион по аренде земельного участка, разрабатывается проектно-сметная документация. Мы полагаем, что к концу 2018 года заправка будет», — сказал Сергей Суковатый.

По плану заправки появятся на улице Карла Маркса (напротив городского кладбища) и в Южном микрорайоне.