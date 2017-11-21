Партию «Волгабасов» на газе доставили в Хабаровск
Новые автобусы будут работать на маршруте № 1.
Новые автобусы будут работать на маршруте № 1.
Хабаровская мэрия закупила восемь автобусов на газе. Все машины оснащены кондиционерами, электронными информаторами и спутниковой системой ГЛОНАСС, сообщает портал «Губерния».
«Автобусы, которые куплены мэрией, будут работать на первом маршруте — это [ведь] центр города, его лицо. Все автобусы экологичны», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Машины изготовили на заводе «Волгабас» в Волгоградской области, за каждую муниципалитет отдал по 5,8 млн рублей. По словам Сергея Суковатого, городу удалось сэкономить: заводская цена автобуса на газе — 11,3 млн рублей. Расходы городской казны снизились благодаря субсидии, полученной от правительства России. Также хабаровские власти добились дополнительной скидки.
Начальник управления транспорта добавил, что в городе собираются построить новые заправки для газомоторных автобусов. Сейчас единственная такая АЗС находится в районе поселка Березовка.
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По плану заправки появятся на улице Карла Маркса (напротив городского кладбища) и в Южном микрорайоне.
Добавим, что партию новых автобусов также закупил коммерческий перевозчик — компания «Пять звезд». 20 машин, работающих на дизельном топливе, выйдут на 14-й, 56-й, 40-й и другие маршруты.