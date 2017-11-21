Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Я привык жить взаперти». Что известно о Чарльзе МэнсонеУтром 20 ноября в калифорнийской тюрьме умер Чарльз Мэнсон, один из самых известных преступников XX века, который создал секту, совершавшую убийства по его указанию
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Бледанс восхитила Сеть откровенными снимками
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Партию «Волгабасов» на газе доставили в Хабаровск

Новые автобусы будут работать на маршруте № 1.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровская мэрия закупила восемь автобусов на газе. Все машины оснащены кондиционерами, электронными информаторами и спутниковой системой ГЛОНАСС, сообщает портал «Губерния».

«Автобусы, которые куплены мэрией, будут работать на первом маршруте — это [ведь] центр города, его лицо. Все автобусы экологичны», — рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Машины изготовили на заводе «Волгабас» в Волгоградской области, за каждую муниципалитет отдал по 5,8 млн рублей. По словам Сергея Суковатого, городу удалось сэкономить: заводская цена автобуса на газе — 11,3 млн рублей. Расходы городской казны снизились благодаря субсидии, полученной от правительства России. Также хабаровские власти добились дополнительной скидки.

Начальник управления транспорта добавил, что в городе собираются построить новые заправки для газомоторных автобусов. Сейчас единственная такая АЗС находится в районе поселка Березовка.

«Прошел аукцион по аренде земельного участка, разрабатывается проектно-сметная документация. Мы полагаем, что к концу 2018 года заправка будет», — сказал Сергей Суковатый.

По плану заправки появятся на улице Карла Маркса (напротив городского кладбища) и в Южном микрорайоне.

Добавим, что партию новых автобусов также закупил коммерческий перевозчик — компания «Пять звезд». 20 машин, работающих на дизельном топливе, выйдут на 14-й, 56-й, 40-й и другие маршруты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Футболисты ЦСКА переломали ноги в Хабаровске
Сечин в третий раз пропустит суд по делу Улюкаева
«Гринпис» потребовал расследовать «скрытую радиационную аварию»
Путин объявил о скором окончании военной операции России в Сирии
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Греф рассказал о роботизации в Сбербанке
В Госдуме пообещали не трогать Конституцию
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
5 фраз, которые лучше не говорить мамам в декрете Если кажется, что общаться с недавно родившей женщиной невыносимо, то это вам не кажется. Ждите: скоро гормоны придут в норму, она привыкнет к роли мамы и сможет адекватно реагировать на простое человеческое любопытство. Вот пять взрывоопасных фраз – будьте с ними поосторожней.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь