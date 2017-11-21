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10:45 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске в 2018 году отремонтируют в три раза больше дорог

На работы на магистралях потребуется больше 1,6 миллиарда рублей.

Источник: Восток Медиа

В 2018 году в дальневосточной столице приведут в порядок 93 километра дорог — это в три раза больше, чем в этом. Работы потребуют свыше 1,6 миллиарда рублей и 160 тысяч тонн асфальта.

«И щебнем не забудьте запастись: в следующем году на него будет большой спрос — с учётом начала строительства дороги “Обход Хабаровска” с его поставками могут быть перебои, а нам нельзя из-за этого тормозить ход своих работ», — поручил городскому управлению дорог и внешнего благоустройства мэр Хабаровска Александр Соколов.

На предварительном этапе в план ремонта дорог на 2018 год включили 58 объектов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня, 21 ноября, мэр проинспектировал состояние трасс, которые собираются восстановить. Вместе с руководителями муниципальных служб и подразделений он осмотрел 26 улиц.

«Завтра-послезавтра завершим эту работу и сделаем окончательные выводы — может быть, с какими-то участками пока подождем, а какие-то, требующие неотложного ремонта, наоборот, включим в план в срочном порядке», — отметил Александр Соколов.

В Железнодорожном районе предстоит отремонтировать 27 километров дорог, в Краснофлотском — 13, в Индустриальном — 20, в Кировском — 23. В Центральном районе специалисты хотят привести в порядок 10 километров полотна, в том числе расширить улицу Комсомольскую от Ленина до Уссурийского бульвара из-за строительства отеля «Хилтон», а также произвести ямочный ремонт на Шеронова. Участок улицы Запарина между Брестской и Советской и вовсе придётся делать практически с нуля.

«По нормативам — с дорожным полотном, ливнёвкой, освещением и озеленением — восстановление одного километра дороги в условиях города обходится в 35−45 миллионов рублей. В будущем году в нашем распоряжении на всё про всё из городских, краевых и федеральных денег на километр дороги набирается 16 миллионов, поэтому в большей степени будем делать упор на замену дорожного полотна. И это — наиглавнейшая из задач. В ближайшие дни утвердим план и начнём готовить пакеты документов на проведение аукционов. Общей объём средств, которые будут затрачены на ремонт хабаровских дорог в 2018 году — более 1 миллиарда 600 миллионов рублей, часть из которых город получит на условиях софинансирования в рамках глобального федерального проекта “Безопасные и качественные дороги”. Его инициатором стал лично президент Российской Федерации Владимир Путин», — заявил мэр Хабаровска по итогам объезда.

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