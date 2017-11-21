В Бохане, Качуге и Куйтуне модернизируют кинозалы
Три кинозала Иркутской области получат деньги на модернизацию.
Три кинозала Иркутской области получат деньги на модернизацию.
Кинозалы в посёлках Бохан, Качуг и Куйтун получат финансирование на модернизацию из федерального бюджета. Как сообщает 21 ноября 2017 года
В 2015 и в 2016 годах Фонд кино трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской области участниками программы стали города Байкальск, Черемхово и поселок Алзамай Нижнеудинского района. В обновленных кинотеатрах ДК «Юбилейный» Байкальска на 450 мест и ДК «Сибиряк» Алзамая на 180 мест приобретено и установлено новейшее кинопроекционное цифровое оборудование. В кинозале черемховского ДК «Горняк» сейчас производится ремонт помещения.