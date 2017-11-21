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11:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Бохане, Качуге и Куйтуне модернизируют кинозалы

Три кинозала Иркутской области получат деньги на модернизацию.

Кинозалы в посёлках Бохан, Качуг и Куйтун получат финансирование на модернизацию из федерального бюджета. Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, средства в размере до 5 млн рублей на переоборудование каждого кинозала предоставляются на безвозмездной основе по результатам четвертого конкурса Фонда кино России. Обязательное условие при получении поддержки для кинотеатров в малых и средних населённых пунктах (до 500 тыс. жителей) — демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.

В 2015 и в 2016 годах Фонд кино трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской области участниками программы стали города Байкальск, Черемхово и поселок Алзамай Нижнеудинского района. В обновленных кинотеатрах ДК «Юбилейный» Байкальска на 450 мест и ДК «Сибиряк» Алзамая на 180 мест приобретено и установлено новейшее кинопроекционное цифровое оборудование. В кинозале черемховского ДК «Горняк» сейчас производится ремонт помещения.

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