В Бохане, Качуге и Куйтуне модернизируют кинозалы

Кинозалы в посёлках Бохан, Качуг и Куйтун получат финансирование на модернизацию из федерального бюджета. Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, средства в размере до 5 млн рублей на переоборудование каждого кинозала предоставляются на безвозмездной основе по результатам четвертого конкурса Фонда кино России. Обязательное условие при получении поддержки для кинотеатров в малых и средних населённых пунктах (до 500 тыс. жителей) — демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал.