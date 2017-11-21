Игорь Пушкарев оспорил передачу его дела в Москву ...

Источник: AP 2017

В своих социальных сетях Игорь Пушкарев прокомментировал решение Верховного суд о территориально подсудности дела, сообщает РИА VladNews.

На прошлой неделе помимо изменения территориальной подсудности по нашему уголовному делу, Верховный суд РФ принял решение продлить нам арест сроком до 28 февраля 2018 года. Прокуратура в своём очередном ходатайстве начала говорить о каких-то моих «связях» во Владивостоке, возможности скрыться от правосудия и влиять на ход судебного разбирательства, хотя конкретики так и не было озвучено. Традиционно этого хватило для того, чтобы судья принял решение в их пользу.

Мы с адвокатами уже получили копию оригинала постановления суда, где видно, что суд в своём решении не указал ни одного нормативно-правового акта, который предполагает изменение территориальной подсудности. Мы подаём апелляцию, так как считаем, что наши права нарушены, а судебный орган не дал должную правовую оценку нашим доводам. Домыслы стороны обвинения о моих знакомствах с руководителями различных ветвей власти не означают их аффилированности.

Будучи мэром, мне, как и любому руководителю, в силу служебной необходимости важно было установить эти контакты. Но не нужно доводить до абсурда и сидя в Москве обвинять всю судебную и правоохранительную систему Приморья в необъективности, — написал Игорь Пушкарев в своих социальных сетях.