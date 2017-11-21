Игорь Пушкарев оспорил передачу его дела в Москву
Бывший мэр Владивостока настаивает на разбирательстве в Приморье.
Бывший мэр Владивостока настаивает на разбирательстве в Приморье.
В своих социальных сетях Игорь Пушкарев прокомментировал решение Верховного суд о территориально подсудности дела, сообщает РИА VladNews.
На прошлой неделе помимо изменения территориальной подсудности по нашему уголовному делу, Верховный суд РФ принял решение продлить нам арест сроком до 28 февраля 2018 года. Прокуратура в своём очередном ходатайстве начала говорить о
Мы с адвокатами уже получили копию оригинала постановления суда, где видно, что суд в своём решении не указал ни одного
Будучи мэром, мне, как и любому руководителю, в силу служебной необходимости важно было установить эти контакты. Но не нужно доводить до абсурда и сидя в Москве обвинять всю судебную и правоохранительную систему Приморья в необъективности, — написал Игорь Пушкарев в своих социальных сетях.
Отметим, Игорь Пушкарёв